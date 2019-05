El Málaga baja a la séptima plaza, fuera del ascenso por primera vez en la temporada

El Málaga CF ha salido en la trigésima séptima jornada de la Segunda División de los puestos de ascenso por primera vez en toda la temporada. Después de 37 partidos, el equipo blanquiazul no es uno de los seis primeros clasificados, bajando a la séptima plaza. Los dos mejores de la Liga suben directamente y del tercero al sexto disputan los play off, del que el campeón también asciende. El Málaga siempre ha estado entre los seis mejores hasta que en esta jornada, tras empatar en Cádiz, ha bajado a la séptima plaza. El Málaga se queda con 59 puntos y tiene a un solo punto al Dépor (60), que delimita puesto de play off. El Cádiz es ahora quinto, con 61. Por detrás, el Real Oviedo es octavo, con 57 puntos. El club asturiano es el próximo rival del Málaga, el lunes que viene en La Rosaleda.