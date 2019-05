Segunda 'bola de partido' para el Osasuna... y sin jugar

Los rojillos tienen aún dos partidos por jugar ante rivales del Málaga CF por la fase de ascenso (Cádiz y Oviedo) que podrían disputar ya sin nada en juego

Comienza una nueva jornada en la Liga 123. Con todo en juego en la zona alta, con dos enfrentamientos directísimos por la fase de ascenso y con la posibilidad, como la pasada jornada 37, de que un equipo se convierta el domingo al mediodía en equipo de la Liga Santander sin ni siquiera jugar. El Osasuna, líder sólido de la categoría desde febrero, sumará este fin de semana los tres puntos del partido que debería disputar contra el Reus, retirado de la competición desde enero. A partir de ahí, el conjunto de Jagoba Arrasate estará muy pendiente de lo que hagan Albacete y Mallorca, únicos dos conjuntos con posibilidad de aplazar el ascenso después de que la pasada jornada su empate en Alcorcón demorase algo que parece solo cuestión de tiempo.

Y es que el Osasuna será equipo de Primera si el Mallorca no vence al Nástic de Tarragona y si el Albacete no logra los tres puntos en su visita al Rayo Majadahonda. Mallorquines y manchegos, con 64 y 65 puntos, ya no podrían alcanzar los 77 que sumarán los navarros a la conclusión de la jornada (el Albacete tiene el gol average perdido).

Y esto al Málaga CF, ¿qué le importa? Cabría preguntarse, toda vez que los de Víctor Sánchez del Amo ya parecen no estar en la lucha por el ascenso directo (que se sitúa a nueve puntos de distancia) y mucho menos por la primera plaza, inalcanzable ya de forma matemática. Pues el calendario ha querido que, en esta competición en la que cada jornada hay dos o tres enfrentamientos directos tanto por la fase de ascenso como por la permanencia, al Osasuna le resten aún dos partidos ante equipos que compiten por el mismo objetivo que el Málaga CF. Partidos que el conjunto navarro podría disputar ya con el ascenso a la Liga Santander ya en el bolsillo y, por tanto, con prácticamente nada en juego salvo la honra: ante el Cádiz CF, en El Partidazo de Movistar de la próxima jornada (domingo 19 de mayo, a las 18:00 horas) y ante el Real Oviedo, rival del Málaga CF este lunes en el cierre de la jornada, al que se medirá en la última jornada de la Liga 123, el fin de semana del 9 de junio, aún sin horario definido y presumiblemente ya ascendido.

No hay duda, por tanto, de que al malaguista le conviene que en la jornada que comienza este viernes Albacete y Mallorca, o al menos el Albacete, sumen los tres puntos para que el Osasuna visite el estadio Carranza el fin de semana próximo con la necesidad de sumar ante los gaditanos y, eso que esta jornada 39 se cerrará el lunes con un Albacete - Granada que de nuevo podría darles el ascenso en función del resultado, pero esa es otra historia que habrá que contar la semana que viene.