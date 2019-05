El Málaga volverá a zona de play off venciendo al Oviedo

De séptimos a quintos, eliminando de un plumazo la ventaja con los equipos que le preceden, eso es lo que supondría una victoria del Málaga CF ante el Real Oviedo, después de que Deportivo de la Coruña y Cádiz hayan empatado a uno esta tarde en Riazor, dejando abierta la puerta de la zona de play off al conjunto de Víctor Sánchez del Amo. De sumar los tres puntos ante el conjunto asturiano, el Málaga CF sumaría 62 para adelantar a los gallegos (que saldrían del play off) e igualarían al conjunto amarillo, al que le tienen ganado el goal average particular.

En el otro encuentro del domingo con un equipo luchando por el ascenso en juego, el Albacete no falló y sumó una victoria que le mantiene tercero soñando con todo y evitando, de paso, el ascenso matemático del Osasuna, que definitivamente visitará el estadio Carranza con el ascenso directo aún en juego.

En Riazor, el conjunto de Pep Martí se adelantó en el marcador poco antes del descanso por mediación de Quique González, pichichi de la categoría, soñando con romper la mala racha en su estadio, pero en la segunda parte un disparo a la escuadra de David Querol puso unas tablas que le dan al Cádiz CF el goal average de cara a un hipotético empate a puntos cuando acabe la temporada regular. El Albacete hizo pronto los deberes en el Cerro del Espino, adelantándose hasta tres veces en la primera mitad, que concluyó con uno a tres, para acabar sufriendo con un dos a tres que le mantiene a tres puntos del Granada CF, al que se enfrentará en la jornada siguiente. El sábado, el Mallorca caía de forma sorpresiva en Tarragona ante el Nàstic y cumplía el 50% de lo necesario para que el Osasuna fuera de Primera División sin jugar esta misma jornada. El conjunto manchego, con su victoria, lo ha evitado.