Goleada para volver a zona de play off

Encajaron las piezas durante el fin de semana y el Málaga CF, cerrando la jornada, no falló. El conjunto de Víctor Sánchez del Amo necesitaba vencer para recuperar un puesto en la zona de fase de ascenso, que perdió la pasada jornada tras empatar en Cádiz. Precisamente el empate entre los gaditanos y el Deportivo de la Coruña, el domingo por la tarde en Riazor, abría la puerta a los malaguistas a retornar a los puestos de privilegio con una victoria. Y había que ganar... y se ganó, con un contundente triunfo ante el Real Oviedo (rival directo en la pelea por subir a través del play off) que además finiquitaba una mala racha sin vencer en La Rosaleda que duraba meses desde que a mediados de enero se venciese al Lugo.

El Málaga CF es, con esta victoria, quinto clasificado empatado a 62 puntos con el Cádiz CF al que supera gracias al goal average particular, supera al Deportivo sacándolo de la zona de play off (61) y aleja al Oviedo a cinco puntos (más el goal average), todo ello antes de una jornada 39 en la que el conjunto de Víctor Sánchez del Amo sumará tres puntos al tocarle jugar con el retirado Reus y en la que, cómo no, habrá jugosos enfrentamientos directos entre aspirantes, como el Cádiz - Osasuna del Carranza o un tremendo Albacete - Granada para cerrar la jornada. En cuanto al resto de aspirantes a meterse en la pelea por el ascenso a Primera, el Mallorca recibirá al Almería , el Deportivo se medirá al Lugo y el Oviedo recibirá al Numancia en el Nuevo Tartiere.