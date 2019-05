Víctor: "Esta victoria nos da una carga de confianza añadida muy grande"

El Málaga CF vuelve a estar en la zona de play off de ascenso a LaLiga Santander después de una victoria muy convincente 3-0 ante el Real Oviedo, tras 90 minutos muy completos de un equipo que tuvo que jugar casi una hora con un jugador menos, tras la expulsión de Keidi Bare, una circunstancia que no se notó en ningún momento en el campo.

"Son 3 puntos con una carga positiva de confianza añadidad muy grande. Este resultado, de esta manera, con uno menos, nos da mucha confianza. Es una inyección para el grupo. Se ha demostrado que es una plantilla comprometida, que cree en el objetivo. Estamos muy contentos también por la alegría que le dimos a La Rosaleda", aseguró el técnico, Víctor Sánchez del Amo.

Víctor desveló una "adversidad" previa al inicio del partido. "Queremos ser un equipo en el que sucedan cosas. Hoy se han dado dos adversidades y el equipo se ha rehecho. Una fue la de quedarnos con 10 jugadores por la expulsión de Keidi. Otra adversidad fue que se estropeó el riego antes del calentamiento. Queremos ser un equipo que domina con la posesisón y no pudimos tener el campo rápido, algo que nos viene bien. No nos quejamos y nos adaptamos a lo que había, jugando otro partido, con otras características", apuntó.

Dentro de las muchas noticias buenas del 3-0 ante el Real Oviedo, una fue volver a ver vestidos de corto a dos lesionados de larga duración "Juankar y Koné no están para 90 minutos, aunque han acelerado sus procesos de recuperación. Juankar jugó de inicio porque lo necesitábamos en un partido que queríamos profundidad. El equipo está muy bien físicamente por el trabajo del cuerpo técnico anterior, ahí no es mérito nuestro. Nos encontramos un equipo con gran físico y es justo reconocerlo", dijo.

Víctor negó que el Málaga hiciera un partido perfecto. "Perfecto no ha sido, seguro que ahora cuando lo analicemos veremos muchas cosas que mejorar. Tuvimos cosas buenas, pero también muchas dificultades ante las que supimos adaptarnos".

El dejar la puerta a cero fue un premio añadido para la victoria. "Muy contentos por dejar la puerta a cero y por los 3 goles. Hubo buen rendimiento defensivo y ofensivo. El rival, a pesar de jugar nosotros con 10, nos creó pocas oportunidades. Hay que seguir mejorando".

Sobre la expulsión de Keidi, Víctor exculpó a su jugador. "Keidi se ha llevado un disgusto. Ha sido una jugada fortuita y se ha dado cuenta del daño que hacía a su equipo. Se fue llorando y estaba abatido en el descanso. Él sumó desde fuera animando a sus compañeros en el vestuario para ganar el partido". El entrenador madrileño explicó cómo reorganizó a su equipo tras la expulsión. "Nos reorganizamos en un 4-4-1, para aprovechar las salidas a la contra. No queríamos defender el 1-0 ante un equipo con un juego muy directo, que crea muchas segundas jugadas muy peligrosas. No podíamos hacer eso y por eso buscamos el segundo y el tercer gol", apuntó.

El técnico se mostró muy contento también por lo mucho que disfrutó la grada de La Rosaleda. "Si nuestra afición está contenta, eso quiere decir que el equipo lo está haciendo bien. Tener a la afición metida nos va a dar un plus, sobre todo porque tenemos más partidos aqui y eso es importante para nosotros".

El próximo fin de semana, el Málaga CF no tiene partido porque sumará 3 puntos sin necesidad de jugar ante el retirado Reus. Sánchez del Amo desveló que habrá un amistoso el viernes para mantener el ritmo competitivo. "En el parón hay que seguir trabajando, organizaremos un partido el viernes para seguir con ritmo de competición. Está todo planificado. Es una alegría llegar al fin de semana y saber que vamos a sumar los 3 puntos", finalizó.

Sergio Egea: "No estoy descontento con la entrega del equipo"

Por su parte, Sergio Egea, el técnico del Real Oviedo, hizo su lectura del partido. "Entramos muy bien al partido, el penalti nos dislocó. Les jugamos de igual a igual, pero el segundo gol de Ontiveros nos hizo mucho daño. Tenemos que dejar de pensar ya en esto y mirar hacia el próximo partido contra el Numancia. No estoy descontento con la entrega del plantel, de nada vale lamentarse, es doloroso el 3-0, pero al final de Liga va a haber muchos resultados sorpresas y creo que el grupo está comprometido y podemos llegar hasta bel último momento con opciones de jugar el play off. Teníamos un plan, pero no nos salió. Nos faltó finalizar jugadas y llegar con más claridad", explicó.