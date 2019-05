Antonio Contreras no seguirá como entrenador del Málaga Femenino y apunta al Betis

Era un secreto a voces desde que acabó la temporada y desde ayer ya es oficial: Antonio Contreras no será el entrenador del Málaga Femenino en la temporada 2019/20. El entrenador comunicó a la entidad la decisión de no continuar al frente del equipo y se procedió a su desvinculación. De este modo se acaba el periplo del extremeño en el conjunto blanquiazul después de dos temporadas, donde en la primera ascendió al equipo a la Liga Iberdrola y en la segunda no pudo mantener la categoría.

«El club desea mucha suerte a Contreras en su futuro profesional y agradece su trabajo al frente del banquillo blanquiazul», reza el escrito emitido por la entidad de Martiricos.

Los malos resultados cosechados en este curso no afectarán al entrenador que, salvo sorpresa, firmará por el Real Betis, un equipo que terminó sexto esta pasada Liga y que tiene el banquillo libre tras la salida de María Pry, que suena para el Athletic Club de Bilbao.

El Málaga Femenino deberá buscar una cara nueva para ponerse al mando de un equipo que competirá en la recién creada Primera B y que buscará el regreso lo más pronto posible a la elite.

«Gracias por estos dos años de dedicación, entrega, sacrificio y cariño por los colores blanquiazules, Antonio Contreras. Dejas en esta ciudad una gran huella y una afición entregada al fútbol femenino y al Málaga Femenino. ¡Mucha suerte en tu camino y gracias!», escribió en su twitter Hamyan Al-Thani, presidenta del Málaga Femenino y CEO de La Academia.