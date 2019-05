El Málaga CF 'juega' en Cádiz, Mallorca y Lugo

Dicen todos los periódicos, radios y televisiones hoy que el Málaga CF no juega este fin de semana. Mentira. El Málaga CF no se viste de corto este fin de semana. Eso sí es verdad. Debería jugar en Reus su partido de la jornada 39 de LaLiga 123, pero los catalanes se retiraron de la competición a principios de este 2019 (poco después de arrasar en La Rosaleda 0-3, por cierto) y no habrá partido para los de Víctor Sánchez, que suman los 3 puntos sentados en el salón de sus casas, por el «pactado» 0-1 que LaLiga da a los otros 21 equipos de la categoría el fin de semana que debería jugarse ese choque ante los tarraconenses.

No hay partido, pero el Málaga CF sí «juega». Y además lo hace por partida triple. Juega en el Ramón de Carranza, en el Cádiz-Osasuna, juega en Son Moix, en el Real Mallorca-UD Almería y juega, también, en el Anxo Carro lucense en el Lugo-Deportivo. Quizás también habría que incluir el Carlos Belmonte y el Albacete-Granada del próximo lunes, pero estos dos luchan más por el ascenso directo y eso son palabras mayores para un Málaga CF que lo que tiene que atar sí o sí es su plaza entre los seis primeros para jugar el ansiado play off.

El caso es que Víctor Sánchez, tras el entrenamiento de ayer en el Estadio de Atletismo, ha dado dos días de descanso a su plantilla, que asistirá como testigo de excepción a lo que ocurra en otros campos en los que el resultado afecta directamente a los intereses malaguistas.

Será especialmente movida la jornada dominical de mañana. A las 12, el malaguismo estará muy pendiente de lo que ocurra en el RCD Mallorca-Almería. Los bermellones son el equipo que antecede en la tabla al Málaga CF, con 64 puntos (el Málaga tendrá 65 al acabar la jornada). Un empate o una derrota de los locales allanaría el terreno a los de Martiricos.

A las 18 horas se juega en el Carranza el Cádiz-Osasuna, un partido en el que el malaguismo se pondrá la casaca rojilla navarra. Y es que el Osasuna no es ya rival porque será uno de los dos que ascienda directamente a Primera División, pero el Cádiz sí es enemigo directo. Todo lo que no sea un triunfo amarillo, dejará a los gaditanos por detrás en la clasificación (tiene antes de jugarse esta jornada los mismos puntos que el Málaga CF, 62).

El otro partido dominical con intereses para el cuadro de La Rosaleda es el Lugo-Deportivo de las 20 horas. Ojo con el derbi gallego. Si el Dépor pierde en el Anxo Carro, la jornada terminará con el Málaga CF con 4 puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado y solo tres jornadas por disputarse. De todos los partidos de la jornada es, quizás, el que más puede favorecer los intereses malaguistas en caso de que se dé el resultado ideal. En este caso, un «1» en la quiniela.

Lo dicho: que el Málaga no tiene partido, pero sí «juega» este fin de semana.