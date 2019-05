El Málaga abre brecha con el play off

El Cádiz, sexto con 63 puntos, no pasó del empate en casa, y del Deportivo (séptimo con 62) cayó en Lugo

El Málaga CF vivió este fin de semana su jornada más plácida. Sumar tres puntos sin sudar la camiseta es una gozada. La eliminación del Reus por sus problemas económicos le ha dado al equipo de Víctor Sánchez del Amo un empujoncito justo en la recta final del curso. Tres puntos valiosos que son aún más golosos después de la última victoria liguera en La Rosaleda, donde se rompió el gafe tras casi cuatro meses sin ganar con un brillante triunfo al Real Oviedo por 3-0.

La jornada ha sido, además, muy positiva, porque el Málaga abre brecha con sus perseguidores y respecto a los puestos de play off. El conjunto blanquiazul sigue siendo quinto en la clasificación, ahora con 65 puntos. Los costasoleños empataban con el Cádiz, al que ahora saca dos puntos, ya que los gaditanos no pasaron del empate a cero en el Ramón de Carranza ante el Atlético Osasuna, al que se le resiste el título y el ascenso. Parece, no obstante, cuestión sólo de tiempo. El equipo rojillo no pasó del empate a cero y tendrá que esperar para firmar matemáticamente el ascenso, que ya tiene virtualmente cerrado y que podría lograrlo esta misma noche si el Albacete, que recibe al Granada en el encuentro que cierra la jornada trigésima novena, empata o pierde ante el conjunto andaluz. El conjunto pamplonés se presentó este domingo en Cádiz con el único objetivo de sumar una nueva victoria y con ella no esperar más para cantar el retorno a la máxima categoría, aunque el Cádiz no se lo puso fácil al estar en la pelea por disputar la promoción de ascenso.

El Cádiz, que ha sumado su cuarto empate consecutivo, permanece en puestos de promoción de ascenso, ya que el Deportivo de la Coruña cayó en Lugo (1-0) que le deja en la séptima plaza fuera de la zona noble.

El Deportivo ha sido el más perjudicado esta semana ya que está ahora fuera de los play off. Los coruñeses se quedan con 62 puntos, tres menos que el Málaga. Una brecha más que interesante.

No ha habido tanta suerte por arriba, en el objetivo de escalar alguna posición y tener ventaja de campo en un futuro cruce de play off por el asenso. El Mallorca también ganó su partido y continúa cuarto, con dos puntos más que el Málaga. El cuadro insular ha dado un paso muy importante en su objetivo de clasificarse para disputar la fase de ascenso a Primera al derrotar en el estadio Son Moix (1-0) con un golazo de falta directa marcado por Salva Sevilla en la segunda parte.

Los mallorquinistas volvieron a convertir su estadio en un auténtico fortín con un triunfo, el sexto seguido en casa, frente a un conjunto almeriense que finalizó el partido con dos jugadores expulsados: Adrián Montoro (min. 55) y Sergio Aguza (min. 92).La inferioridad numérica de su rival dio alas al Mallorca, en un partido en el que ambos equipos saltaron al terreno de juego con ganas de demostrar desde el principio que iban a por los tres puntos.

Esta noche se miden Granada y Albacete. Los nazaríes acumulan ya 71 puntos mientras que los albaceteños tienen 68. Así que se están jugando en Los Cármenes la segunda plaza de ascenso directo, toda vez que lo del Osasuna es sólo cuestión de tiempo.

Lo más positivo de la jornada, como ya ha quedado reflejado, es que el Málaga ha abierto una pequeña brecha respecto al séptimo clasificado. Un puesto más abajo sigue al acecho el Real Oviedo. El conjunto asturiano se mantiene vivo en la lucha por el play off tras derrotar por la mínima al Numancia (1-0), un resultado ajustado pero merecido después de un choque en el que los azules dominaron y acabaron ganando gracias a un gol de Carlos Hernández al comienzo del segundo tiempo.

El Oviedo es octavo con 60 puntos y delimita los equipos con aspiraciones reales de jugar el play off, porque el Almería ya se ha quedado con sólo 55, a 10 ya del Málaga. Lo positivo, además, es que a falta de sólo tres jornadas el Oviedo está a cinco puntos del Málaga más el average, con lo que en realidad son seis y sólo faltan nueve por jugarse. Y, más allá del Oviedo, ya no hay rivales. La lucha por el play off está abocada ya a Málaga (65 puntos), Cádiz (63) y Deportivo de La Coruña (62).