La Rosaleda arropa al Málaga

La afición malaguista es la más perjudicada por los horarios, con 8 partidos en lunes o viernes de los 19 jugados en casa.

A solo un mes para que acabe LaLiga 123 en su fase regular y arranque posteriormente el play off de ascenso a Primera División, en el que cuatro equipos lucharán por una única plaza en la elite del fútbol español, cada vez parece que el factor ambiental será más importante para que los equipos implicados en el ansiado objetivo de subir a Primera logren su propósito.

En ese apartado, el Málaga CF tiene cifras que invitan a la ilusión. De hecho, el estadio de La Rosaleda es el más fiel a su equipo de todos los implicados en la lucha por el ascenso. Y es que en lo que va de temporada, sin contar la jornada que se está disputando este fin de semana, solo La Romareda del Real Zaragoza y El Molinón del Sporting de Gijón tienen mayor afluencia de espectadores de media que La Rosaleda malaguista.

Según los datos que he hecho públicos la cuenta de Twitter @vintage_stats, a partir de las cifras oficiales comunicadas por la propia Liga 123, en los 19 partidos que el Málaga ha jugado como local esta temporada, la media de espectadores que ha ocupado las gradas del estadio blanquiazul es de 18.042. Le superan solo La Romareda (20.863) y El Molinón (19.293).

Estas tres aficiones se destacan claramente del resto. La cuarta es la del Deportivo de La Coruña, que mete en Riazor una media de 16.625 espectadores por partido. A partir de ahí, ya no hay ningún campo más que supere los 15.000 aficionados de asistencia media.

De los equipos implicados en el ascenso en estas próximas jornadas, el resto de estadios, por orden de ocupación de mayor a menor serían El Sadar de Osasuna (14.726), el Nuevo Tartiere del Real Oviedo (14.008), el Ramón de Carranza del Cádiz (13.058), el Nuevo Los Cármenes del Granada CF (11.093), el Carlos Belmonte del Albacete (9.127) y el Son Moix del RCD Mallorca (7.750).

El buen dato de espectadores que promedia el Málaga CF tiene muchísimo mérito si tenemos en cuenta que el equipo malaguista es el más castigado de toda la Liga 123 al colocar sus partidos como local en viernes o en lunes. Nada menos que 8 veces, por solo 11 en sábado o en domingo.

El Osasuna y el Real Oviedo, por ejemplo, han jugado todos sus partidos como local en fin de semana, o en sábado o en domingo. Pero esa ventaja de «horario» no les hace, sin embargo, tener una mayor fidelidad por parte de sus aficionados que la que ha mostrado la «marea blanquiazul» con sus jugadores esta temporada.

Dentro de los buenos datos que ofrece La Rosaleda, su mejor entrada fue hace tres jornadas, con la visita del RCD Mallorca. Nada menos que 23.813 espectadores coparon las gradas de la «bombonera» malaguista. La peor entrada de la temporada fue en el partido de la jornada 20 contra el CD Lugo, en el que «solo» acudieron a Martiricos 13.628 aficionados, una cifra que, no obstante, supera la entrada media de 16 estadios de la categoría en esta temporada.

Es curioso que el apoyo mayoritario que ha tenido el equipo antes de Juan Ramón López Muñiz y ahora de Víctor Sánchez no se haya visto reflejado, sin embargo, con buenos resultados como local. Hasta siete jornadas llevaba el Málaga CF sin ganar en su estadio hasta que el pasado lunes superó 3-0 al Real Oviedo. No obstante, con dos partidos en casa de las tres jornadas que restan por disputar, es seguro que la afición volverá a ser factor fundamental con su apoyo para que el equipo logre el doble objetivo: entrar en el play off, primero, y ascender a LaLiga Santander, después.