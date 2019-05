El Málaga CF necesita al Pacheco 'héroe azulón'

El Málaga CF de Víctor Sánchez del Amo, ese que ha podido recuperar su mejor versión en ataque, con mucha mejor puntería tanto en Alcorcón como frente al Oviedo en La Rosaleda, necesita a Pacheco. Al mejor Pacheco. A sus 28 años de edad, el pizarreño está lejos de aquella perla que brilló en las filas de la selección sub'19, ya hace casi una década, o del héroe que propició en primera persona el último ascenso del Getafe.

Este pasado fin de semana, al confirmarse el sueño azulón para disputar la próxima Europa League, un directivo recordaba al artillero malagueño y su papel determinante para que los getafenses sean hoy por hoy lo que son. Aquel 24 de junio el Tenerife saltaba al Coliseum con ventaja en la ida (1-0). Pero en apenas 15 minutos le dieron la vuelta al marcador sendos tantos de Pacheco y Faurlín.

Fue un encuentro de infarto. El tanto del Choco Lozano ponía de nuevo a los chicharreros por delante, con el sueño del ascenso al alcance de la mano. Pero de nuevo apareció la figura de Pacheco, al anotar un 3-1 con el que todavía tendrían los aficionados que soportar 45 minutos de tensión. Tal vez por la emoción de esa incertidumbre acumulada, la tarde del «héroe pizarreño» esté grabada a fuego en la memoria azulona. Igual que la parroquia blanquiazul espera tener muy pronto al 100% a uno de los grandes futbolistas que haya dado la provincia en décadas.



Un sólo gol en el último partido

Pacheco ha vuelto a ejercitarse en estos días junto a sus compañeros, después de una lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego desde el pasado 24 de marzo. Ese día anotó el único tanto de esta temporada, dato que certifica su irregularidad en lo que va de curso.

Fue en Tarragona, frente a un Nástic que mantuvo su puerta a cero hasta la recta final. El pizarreño, que no había sido titular, saltó al césped en el minuto 54. Muñiz sustituyó por él a Ontiveros. Apenas 19 minutos más tarde recogió un rechace en la frontal del área y le pegó con muchísima intención. No obstante, el disparo fue rechazado involuntariamente por el zaguero Imanol, de manera que el guardameta Bernabé no pudo hacer nada para evitar una diana que finalmente le dio los tres puntos al Málaga.

Es un balance demasiado pobre para un futbolistas de las características suyas. En lo que va de campaña ha jugado poco más de 1.150 minutos y sólo ha sido titular en 13 de los 19 partidos en los que ha jugado.

De inicio salió en el triunfo en Almería, en la tercera jornada, o en la victoria en La Rosaleda frente al Albacete, en la jornada novena. También fue titular en el 2-0 cosechado en casa contra el Numancia, así como en otro triunfo a domicilio, en Mallorca (1-2). En otros dos encuentros con él como titular se impuso el Málaga CF, en casa contra el Cádiz o en Majadahonda frente al Rayo.

Pero también ha vivido en estos meses momentos muy amargos y que pudieron dejarle muy tocado, como su sustitución al descanso durante el mazazo que supuso la goleada frente al Reus en Martiricos. Que si aquella rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda, después de sus buenos partidos contra Rayo o Deportivo, que si estos dos últimos meses fuera de concurso. Es hora de tenerlo al 100% para el play off. La hora de Pacheco, porque su veteranía y pegada se necesitan más que nunca.