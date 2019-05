"Yo creo en el ascenso a Primera desde que llegué a Málaga en pretemporada"

Porque su entrenador, en su etapa de jugador, ocupaba precisamente el carril derecho. El jugador confiesa que el nuevo míster le ha dado «confianza» y que el vestuario no hace cábalas por meterse en puesto de play off pero que está seguro de sacar el objetivo y que luchará por ello, esperando el máximo apoyo de La Rosaleda.

Renato Santos ( 5 de octubre de 1991, Pardilhó -Portugal-) ha comenzado como un tiro la etapa de Víctor Sánchez del Amo. El portugués parece que de una vez por todas está dispuesto a aprovechar su oportunidad. Ha convencido a Víctor y eso no era fácil. El míster ocupó en su etapa de futbolista su misma demarcación. El nuevo entrenador da más protagonista a los extremos y Renato, al igual que Ontiveros, ha salido ganando. El jugador confiesa que el vestuario no hace cábalas de puntos por el play off de ascenso, pero que todos están convencidos de que se puede sacar el reto. Que el equipo lo va a dar todo y que el Málaga aún sigue muy vivo.

¿Qué tal su primera experiencia fuera del fútbol portugués?

Estoy muy contento. Me he adaptado muy bien al club, a todas las personas que trabajan en el Málaga CF. Me han ayudado mucho. Me siento muy bien y estoy contento de estar en el Málaga CF y en la ciudad.

¿Es muy distinto jugar en el Málaga CF a hacerlo en el Boavista?

Sí se nota un poco la diferencia. Aquí los partidos son más competidos. No hay tanta diferencia de unos equipos a otros como en Portugal.

De descarte a casi imprescindible en el once de Muñiz que está invicto... qué de vueltas da la vida, ¿no?

Vine porque me parecía un reto importante el objetivo de ascender a Primera División con el Málaga. Vine con la ilusión de subir de categoría y en eso estamos, en tratar de conseguir este objetivo tan bonito.

¿Sabía muchas cosas del club y de la ciudad antes de su llegada a Málaga?

Pregunté a jugadores portugueses que habían jugado en España y a alguno que jugó en Málaga, como Fabio Espinho. Todos me hablaron muy bien del club y de la ciudad para vivir. Por eso fue muy fácil elegir Málaga cuando surgió esta posibilidad.

Quedan tres partidos para que concluya la Liga. ¿Cuántos puntos serán necesarios para jugar el play off?

Sinceramente, en el vestuario no hablamos mucho de número de puntos para estar en el play off, pero sí de ganar los partidos que faltan. Ahora estamos enfocados en el partido del Zaragoza, que es el próximo. Intentaremos sumar tres puntos y después pensaremos en el partido siguiente. Yo creo que con un par de victorias más tendremos seguro el objetivo. Pero lo primero ahora para nosotros es el Zaragoza.

Los resultados han mejorado con la llegada de Víctor Sánchez del Amo respecto a Muñiz. ¿Qué es lo que ha cambiado con el nuevo entrenador?

Creo que nos ha transmitido confianza, también hemos cambiado la mentalidad. Siempre que viene un entrenador nuevo los jugadores reaccionan con una mayor motivación, es como empezar de cero con un entrenador con nuevas ideas y todos peleamos por poder jugar.

Usted ha sido titular en los últimos cuatro partidos...

La verdad es que me siento muy bien. Víctor me ha dado confianza, me ha puesto a jugar y las cosas están saliendo bien. A mí y al equipo.

¿Por qué al equipo le está costando tanto ganar los partidos de La Rosaleda?

El último día ganamos al Real Oviedo 3-0 y creo que esto va a cambiar porque no hay una razón para que pase esto. Entrenamos de la misma forma cuando jugamos en casa que cuando jugamos fuera. Ha sido algo casual, pero creo que está olvidado.

¿Qué papel jugará la afición en la búsqueda del objetivo del ascenso?

La afición es muy importante para nosotros toda la temporada y ahora más que nunca necesitamos que esté con nosotros.

¿Cómo ve al equipo? ¿Se nota en el vestuario que estamos a punto de llegar al momento clave de la temporada?

El vestuario está bien, estamos contentos y eso es importante para trabajar. Tenemos ambición de estar en el play off para pelear por el ascenso a Primera, que es nuestro objetivo.

Le hago la pregunta del millón. ¿Ascenderá a Primera División el Málaga CF?

Yo creo en el ascenso desde que llegué a Málaga en la pretemporada. Yo digo que sí, que vamos a ascender porque vamos a hacer todo lo posible.