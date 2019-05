La triple carambola para ser ya equipo de play off

Olvidada ya la utopía del ascenso directo tras la victoria del Granada en Albacete la noche del pasado lunes, el Málaga CF afronta el esprint final del campeonato liguero con el objetivo de amarrar la fase de ascenso cuanto antes, y eso podría ocurrir en la inminente jornada 40 de la Liga 123. Una victoria del conjunto de Víctor Sánchez del Amo este viernes ante un Zaragoza prácticamente salvado, unida a un empate o derrota del Real Oviedo en Tenerife (el domingo 26 a las 18.00 horas) y a la derrota del Deportivo de la Coruña ante el Real Mallorca (el lunes 27, a las 21:00 horas), le daría la clasificación matemática para el play off de ascenso a la Liga Santander.

No es una combinación descabellada si se tiene en cuenta el cambio de rumbo y, sobre todo, de sensaciones, del conjunto de Martiricos desde la llegada del técnico madrileño, y del rival que el pasado fin de semana remontaba al Sporting de Gijón para dejar encarrilada la permanencia un año más en la División de Plata del fútbol español en una más que convulsa temporada en la que el técnico maño Víctor Fernández tuvo que regresar a La Romareda para salvar a los suyos. Pero los tres puntos que logre el Málaga CF, en el caso de conseguirlos, no serán suficientes para asegurarse uno de los cuatros puestos del play off si la jugada no se completa el domingo en el Heliodoro Rodríguez López y el lunes en Riazor. El Oviedo, octavo, tiene que ganar para seguir vivo en la lucha por un play off que ahora mismo tiene a tres puntos ante un Tenerife al que solo dos puntos separan de la zona de descenso a Segunda B. Por su parte, el Deportivo de la Coruña, que con 61 puntos ocupa ahora mismo la séptima plaza de la tabla clasificatoria, tiene que ganar sí o sí al Mallorca, cuarto clasificado, para que el Málaga CF no sea inalcanzable.



Cuanto más arriba, mejor

Paradójicamente, una derrota del Mallorca alejaría al Málaga CF del que tiene que ser su objetivo secundario una vez logrado el derecho a disputar el play off: ocupar el tercer o el cuarto puesto, que dan ventaja de campo en las eliminatorias de junio. El Albacete y el Mallorca están a tiro, a tres y dos puntos respectivamente, y en la jornada 41 se disputan un interesantísimo Albacete-Málaga y un no menos tremendo Mallorca-Granada, quién sabe si ya con el conjunto nazarí matemáticamente en Primera. De su encuentro ante el Cádiz de este domingo dependerá, ya que ganando (será matemático), empatando e incluso perdiendo, (si no vencen ni Albacete ni Mallorca) el equipo de Diego Martínez podrá ser quien ocupe la segunda plaza y, por tanto, acompañe al Osasuna a la Primera División.

¿Qué es lo que más le interesa al Málaga CF? Pues quizá olvidarse de cábalas y apostar a lo seguro: tres victorias en los tres partidos que restan darían a los blanquiazules 74 puntos y la cuarta plaza final sin tener que mirar lo que hagan los rivales.