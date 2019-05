Víctor Sánchez: "Es la hora de la verdad"

El entrenador del Málaga CF, Víctor Sánchez del Amo, ha señalado este jueves al mediodía que el encuentro ante el Real Zaragoza va a ser un buen test para tratar de seguir escalando puestos en la clasificación, en busca de acabar lo mejor colocados posibles. Descartada la opción del ascenso directo, ahora el Málaga se aferra a llegar al tercer puesto y tener ventaja de campo en los cruces por subir a Primera División. "Nosotros ahora centrados ya en ganar los tres partidos para quedar lo mejor clasificados posible porque hay un elemento que te da ventaja, que es quedar tercero o cuarto, y vamos a ir a por ello", explicó el técnico malaguista.

Por ello, lo más importante ahora es "ganar al Zaragoza" y ya se verá "el resto de resultados qué situaciones deja", explicó el míster blanquiazul, que no quiso hablar de hipótesis, ya que el Málaga podría ser esta misma jornada equipo de play off. "El objetivo clarísimo es este partido el viernes en casa. Además, nos han contado y estamos muy expectantes que hay una iniciativa de la afición para intentar cantar a capela el himno del equipo y yo tengo muchas ganas porque estoy seguro de que va a ser espectacular. No deja de ser un dato más que demuestra la importancia del partido y de la implicación que tiene nuestra afición para ayudar y sumar desde fuera, que es muy importante".

El Málaga recibe al Real Zaragoza, que llega en plena racha y con la salvación virtual aunque todavía no matemática. "Hay cierta incertidumbre, no podemos prever el estado emocional, el comportamiento de relajación con el que pueden venir". No espera Víctor "relajación" entre sus hombers. "Yo no lo creo. Los equipos profesionales y más una plantilla como la del Real Zaragoza, en un escenario como La Rosaleda, son motivos suficientes para estar motivados y querer hacer un buen partido. Como siempre, nos enfrentamos y preparamos pensando que vamos a tener enfrente al mejor rival posible. Vamos a intentar potenciar al máximo nuestro rendimiento y nuestras virtudes".

Sánchez del Amo habló sobre una última semana atípica, sin partido de Liga. "Esta semana pasada tuvimos el fin de semana sin competición por el enfrentamiento por el Reus y ahora ya lo que nos queda, como hemos hablado en el vestuario, es la hora de la verdad, el momento de la verdad. Queremos el objetivo del ascenso, seguimos creyendo que estamos totalmente capacitados y que vamos a lograrlo, pero evidentemente tiene que ser por la vía del play off. Para eso, estamos centrados al máximo para los tres partidos que nos quedan, ganarlos y estar clasificados lo mejor posible para afrontar este play off contra quien sea".

Víctor recupera a Fede Ricca y también entra en la lista el malagueño Pacheco tras dos meses de baja por un tema muscular. "Hay que felicitar el trabajo de los servicios médicos. Semanas atrás hablábamos de los jugadores lesionados y que el pronostico era incierto y el paso del alta médica al alta deportivo ha sido muy rápido. Hay un trabajo del equipo de readaptadores que tiene el club importantísimo. Dani Pacheco se ha incorporado esta semana con el grupo y nos ha demostrado que está a un nivel importante para estar en la convocatoria y lo hemos metido porque lo vemos con capacidad para competir", finalizó.