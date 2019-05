Víctor: "El equipo ha respondido ante la adversidad"

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Málaga CF, se mostró muy satisfecho por la remontada en la segunda parte ante el Real Zaragoza (3-1), que le ha dado al equipo blanquiazul tres puntos muy importantes. "Estamos muy contentos por la segunda parte del equipo, de la primera no tanto. Hemos entrado bien, atacando, con un córner, pero nos han hecho una acción por dentro, de juego combinativo y nos han pillado abiertos en nuestro juego arriesgado y el equipo se ha quedado tocado en el ánimo y nos ha generado precpitación", confesó el entrenador del Málaga. Víctor relató los problemas que tuvo el equipo, "con pérdidas y poca continuidad en las posesiones". "Ellos no han generado ocasiones claras pero nuestro juego precipitado y sin claridad ni precisión tuvimos alguna ocasión. No estamos contentos de esa primera parte, pero el rival venía de ganar cuatro de los últimos cinco partidos", recordó.

Luego todo cambió para el Málaga, que pasó por encima de Víctor. "En el descanso nos hemos rehecho y hemos conseguido que el equipo tuviera más confianza con el balón y ha salido una segunda parte de dominio y de ocasiones", dijo el míster.

Respecto a la remontada, Víctor se mostró muy satisfecho porque el equipo supo rehacerse ante la "adversidad". "En los partidos pueden pasar muchas cosas e intentaremos que no sean adversas, pero nos van a pasar. La semana pasada jugamos con 10 durante 60 minutos. Y hoy nos ha tocado remontar. Pero los jugadores tienen ganas y capacidad y eso nos llevó a tener precipitación, pero la primera parte no tuvo el estado de ánimo el equipo. Quisimos empatar sin querer hacer el trabajo que había que hacer. Para darle la vuelta al partido había que hacer las cosas bien, como se ha hecho en la segunda parte".

Se le cuestionó por qué influyó más en el cambio del equipo, si lo mental o lo táctico. "Lo emocional está unido a lo profesional y lo hemos trabajado al descanso, porque el equipo estaba con dudas. También hicimos cambios tácticos, porque estábamos muy abiertos, también a la hora de defender. Hemos estado juntos y eso nos ha permitido recuperar balones y salir también a la contra".

Mula fue su apuesta en la medular, por detrás de Blanco, centrado y no volcado a banda: "Si lo usamos ahí es porque se siente cómodo y tiene muchas posibilidades. Es muy polivalente. En la primera parte no encontró el sitio, al igual que todo el equipo. En la segunda él ha estado fenomenal y se ha atrevido a hacer cosas, que es lo que pedimos, porque calidad le sobra", explicó sobre el canterano.

"Es la hora de la verdad, el equipo ha respondido ante una adversidad como fue la primera parte. Y la afición ha ayudado al equipo en momentos de dudas e incertidumbre, se ha enchufado porque el equipo salió luego por el partido con valentía y es importante esa comunión", continuó el míster, que ahora ve al equipo tercero en la tabla, donde quiere estar al final. "Hemos hecho nuestros deberes y nos permite ver el resto de la jornada y luego sacaremos conclusiones, claro que estaremos pendientes y analizaremos cuando acabe cómo acabamos. Pero vamos a aprovechar para descansar y recuperar, que es muy importante".