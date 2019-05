Víctor Fernández: "A Málaga vamos a por la victoria"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, señaló ayer que en la visita que rendirá su equipo hoy viernes al estadio de La Rosaleda no van a especular en busca del empate que les daría la salvación de forma matemática sino que irán «a por la victoria». Sobre este aspecto reiteró que «por la naturaleza del equipo» no tienen un juego que ayude a especular pero que, según cómo se desarrolle el partido, igual el empate es «buenísimo» aunque no van a salir a empatar sino «a por los tres puntos» y que luego verán lo que alcanzan.

«Estamos contentos y alegres y tenemos ganas de cerrar y sellar todo. Estamos siendo un equipo peligroso pero hay que contar con el rival, que es poderoso, y con que vamos a un escenario precioso, uno de los campos más bonitos de Segunda, con una atmósfera de fútbol tremenda y con un equipo que parece que está encontrando el camino para dar el asalto a Primera», explicó el entrenador maño.

A este respecto añadió que el conjunto blanquiazul cuenta con un nuevo entrenador que les exige jugar «mucho y muy vertical», además de contar con dos laterales que son «dos extremos» y con jugadores de banda «muy desbordantes». «Juega como lo hace un equipo de su potencial, así que va a ser un rival que nos va a medir muchísimo pero también es verdad que llegamos en buen momento», dijo.

El preparador zaragocista advirtió que se encuentra «en estado de alerta» porque todavía no tienen la salvación matemática en el bolsillo y que no quiere que sus hombres «se dejen llevar». «Eso lo saben los jugadores, lo sabe el servicio médico y vamos a apurar a todo el mundo. Siempre que no haya riesgos de la salud hay que apurar y tenemos que hacer bien las cosas. Obligo a que todo el mundo esté en estado de alerta, que nadie se duerma», resaltó.

El técnico maño explicó que lo podían haber hecho «bastante mejor» en algunos partidos y ha lamentado que el equipo hubiera sido «bastante ineficaz» en encuentros que deberían haber ganado y en los que habían hecho méritos para haberlo logrado

«Tenemos que mejorar mucho de cara al futuro pero, en cuanto a propuesta, desde mi llegada se convenció a los jugadores desde el primer momento de que eran capaces de generar y de desarrollar esa idea y eso te hace más feliz porque los jugadores están mas contentos», finalizó.