Pacheco: "Quedar terceros te da una ventaja de un gol"

Uno de los grandes protagonistas del partido de este viernes en La Rosaleda fue el malagueño Dani Pacheco. Las lesiones se han cebado con él durante toda la temporada y el último problema físico le ha tenido dos meses en el dique seco. Reapareció Pacheco y se mostró feliz. «No estoy acostumbrado, nunca he tenido una lesión muscular. Este año han venido todas y ojalá dentro de lo malo es que han venido todas juntas y no vienen más». La clave ahora es acabar lo más arriba posible y Pacheco es ambicioso y aspira a ser tercero. «El objetivo es el tercer puesto. He tenido la oportunidad de quedar tercero y te da una ventaja de casi un gol. Hay que luchar por ello. Estamos en nuestras manos. Los dos partidos que nos quedan son clave y tenemos que intentar conseguirlos».

El malagueño ha vuelto a casa convertido ya en todo un veterano. «El equipo, con la edad, te vas dando cuenta de que lo mejor es que el equipo sume aunque te toque estar fuera. Lo importante es el grupo, y está muy fuerte. Estamos con ánimo, confiamos en lo que hacemos, el míster nos está apoyando y la gente responde y estamos en un buen momento».

Pacheco jugó media hora y lo hizo por dentro, como segundo punta, algo que a él le agrada mucho, y que no ocurría con Muñiz. «Son dos ideas distintas. Yo siempre he dicho que también me gusta jugar por dentro, y él (Víctor) tiene claro que me va a dar minutos por dentro, cuando me dé minutos, y a hacerlo lo mejor posible. Igual que antes también tuve muchos minutos, y ya lo dije, Muñiz me dio toda la confianza y si no salió mi mejor versión no fue por él. Ahora, a intentar darlo todo antes este afición. Lo mejor es saber que me apoyan y estoy contento».