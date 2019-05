El Deportivo gana y aplaza la clasificación del Málaga CF

Un gol de Carlos Fernández de penalti, en el último minuto del descuento, le dio la victoria al Deportivo de la Coruña sobre el RCD Mallorca en Riazor, en el último partido de la jornada de LaLiga123, manteniendo vivas las opciones de los gallegos por meterse en el play off y, de paso, aplazar la clasificación matemática del Málaga CF para las eliminatorias decisivas por subir a Primera División. Con este resultado, el Málaga CF aventaja en cuatro puntos a los coruñeses, que siguen séptimos en la clasificación, empatados a puntos con el Cádiz CF, que mantiene la sexta plaza gracias al goal average particular con el conjunto coruñés.

Con este resultado, el partido del próximo domingo ante el Albacete se convierte en trascendental para amarrar una tercera plaza en el play off, y es que el Mallorca recibirá al Granada CF, que no pudo asegurar el ascenso directo en esta jornada al empatar con el Cádiz. En esta jornada, la penúltima de la competición, el conjunto de Víctor Sánchez del Amo tendrá que hacer al menos lo mismo que haga el Deportivo de la Coruña en el Martínez Valero de Elche para no llegar a la última jornada del campeonato sin asegurarse la presencia entre los cuatro equipos que disputarán la fase de ascenso a LaLiga Santander. Precisamente, ante un Elche ya sin nada en juego.