El triunfo del Málaga en Albacete tiene premio doble para el play off

El partido que medirá al Málaga CF frente al Albacete el próximo domingo en el Carlos Belmonte es vital para los intereses del conjunto blanquiazul. No hay ninguno duda. El premio por asaltar el feudo castellano-manchego no serán solo los tres puntos, sino que además lograría de forma matemática su clasificación definitiva para los play off de ascenso y superaría a su rival directo en la tabla, para colocarse tercero a falta de una jornada y depender de sí mismo para terminar la ligar regular en dicha posición.

Y no es ninguna tontería asegurar esa tercera plaza. Si bien es cierto que ese privilegio no te da el ascenso, como se ha podido comprobar en temporadas anteriores donde ha llegado a subir a Primera División un séptimo clasificado, como fue el caso del Córdoba (el Barça B quedó en aquella ocasión entre los seis primeros), sí que es verdad que partirá con ventaja respecto a sus rivales.

En primer lugar, el Málaga CF disputaría las dos eliminatorias (si se clasificara para la segunda) con el encuentro de vuelta en su estadio. A nadie le sorprendería ver una Rosaleda a rebosar y con un ambiente de gala con el equipo a un paso del ansiado ascenso. Posiblemente, Martiricos es una de las bazas con las que cuenta el conjunto costasoleño de cara a las eliminatoria por el ascenso.

Pero no solo eso, el otro premio que te ofrece ser tercero es que llegados al punto de que la eliminatoria concluyera con empate, una vez terminada la prórroga, se clasificaría para la siguiente ronda o ascendería, en caso de ser el encuentro final, el equipo que mejor lo haya hecho durante las 42 jornadas de la fase regular, o lo que es lo mismo el tercer clasificado. No habría tanda de penaltis para desempatar. Premio doble en caso de salir airoso.

Los de Víctor Sánchez del Amo ahora mismo son cuartos en la tabla 68 puntos, y tiene a tiro de tres a su rival del domingo, el Albacete, tercero con 71. Desde que se desvaneciera cualquier opción de ascenso directo, el objetivo del Málaga ha sido alcanzar esa tercera plaza que tantas ventajas ofrece, y dentro de 48 horas lo tendrá al alcance de su mano. Un triunfo en el Carlos Belmonte igualaría a los blanquiazules a 71 puntos con albaceteños, y lo superarían gracias al average particular, ya que en la primera vuelta también vencieron en La Rosaleda por 2-1 tras un remontada en pocos minutos.

Si eso sucediera, los de Martiricos solo necesitarían hacerse con el triunfo en su casa frente a un Elche que vendrá sin nada en juego pero que seguro no pondrá una alfombra roja. En su mano lo tiene, a 180 minutos.

Si llevamos varias semanas hablando de que el Málaga está disputando finales para hacerse con la clasificación para el play off, el encuentro de este domingo lo es aún más. Lo principal era lograr el pase a la lucha definitiva por el ascenso y con ese triunfo, o con los pinchazos de alguno de sus perseguidores (Cádiz y Dépor), estaría certificado a una semana del término de la competición. Y aparte, vendría todo lo ya comentado si no lo estropeara en la última jornada: vuelta en casa en los play off y clasificación en caso de empate al concluir la prórroga.

De lo contrario, si el Málaga solo sumara un punto o perdiera en su visita al Carlos Belmonte, no solo se escaparía esa opción, sino que además se complicaría la clasificación y estaría obligado a sumar en la última jornada para evitar una catástrofe que le dejara fuera de los seis primeros puestos. Los rivales directos del equipo albiazul que le suceden en la tabla, Mallorca, Cádiz y Dépor, cuentan con enfrentamientos, a priori accesibles frente a rivales que se juegan poco, salvo los bermellones que esta semana reciben al Granada, que irá a las islas a por el ascenso directo.