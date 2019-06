En busca del tercer puesto con novedades

Víctor Sánchez del Amo ha elegido a los protagonistas del vital choque de esta jornada en el Carlos Belmonte de Albacete. El partido, que se iba a disputar este domingo, queda aplazado al martes, 4 de junio, a las 21.00 horas, junto al los otros 6 que se disputaban en horario unificado mañana, debido al fallecimiento de Reyes, ha anunciado LaLiga.

Finalmente, ni Juankar debido a una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda ni Iván Alejo, recuperándose aún de una gastroenteritis han podido recuperarse a tiempo.

Tampoco estarán Lombán y Renato Santos. Sobre este último, el técnico del Málaga CF destacó en la previa que se siente fatigado y que "no quiere correr situaciones de riesgo de lesión. No queremos arriesgar con la salud de ningún jugador teniendo los recursos y opciones que tenemos". El míster hizo hincapié en que Renato está "en un momento de forma excelente" y por eso no quiere asumir riesgos.

Sánchez del Amo descarta hablar de ascenso directo, "el único enfoque que tenemos en vencer en Albacete nos pone terceros, ese es el objetivo y así afrontamos el partido". Asimismo, se siente contento con el rendimiento del conjunto malaguista, aunque apunta que siempre buscará mejoras: "la comodidad es el mayor enemigo del rendimiento", señaló el madrileño.

Para el enfrentamiento del martes, estarán a disposición Iván Rodríguez, Hicham, Diego González, el portero Werner y Keidi Bare que se reincorpora tras cumplir sanción.

De esta manera, la lista íntegra la conforman Munir, Kieszek, Werner; Cifu, Iván, Luis Hernández, Pau Torres, Fede Ricca, Diego González; Keidi, Adrián, N'Diaye, Boulahroud, Javier Ontiveros, Dani Pacheco, Hicham, Mula; Koné y Blanco. El conjunto blanquiazul viajará esta misma tarde hacia Murcia, donde hará noche antes de poner rumbo a Albacete.