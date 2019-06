Ontiveros: "Con Víctor tengo más confianza"

Al término del choque en el Carlos Belmonte, Javier Ontiveros analizó la victoria del Málaga CF por 1-2 ante el Albacete ante los micrófonos de GOL TV. Según el marbellí, el partido fue "muy difícil, sabíamos que era un rival complicado, intentamos venir a por los tres puntos y así ha sido".

La llegada de Víctor Sánchez del Amo ha revolucionado al conjunto blanquiazul, y en particular a Ontiveros. El jugador subraya que "Ontiveros siempre es el mismo", aunque no esconde que con el técnico madrileño tiene más confianza, "el míster me da más libertad en ataque y yo respondo en el campo".

El club de Martiricos ya depende de sí mismo para terminar la fase regular de la Liga 123 clasificados en tercer lugar para afrontar los play off de ascenso. Sobre ello, Javi Ontiveros espera "dar el ascenso que quiere toda Málaga" y no le importa ante quién se enfrente, "venga quien venga iremos a por ellos, intentaremos ganar los partidos y seguir adelante".