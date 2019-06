N'Diaye, gran baja para los play off

El centrocampista del Málaga, Alfred N'Diaye, no estará en los play off de ascenso a Primera División. Los grandes temores del conjunto blanquiazul se han confirmado. El centrocampista estaba negociando con su seleccionador retrasar varios días su incorporación a la concentración con el combinado senegalés para la Copa África. No ha sido posible. N'Diaye ha logrado arañar varias jornadas y estará hasta después del encuentro ante el Elche, pero el lunes se unirá al resto de compañeros de la selección que llevan reunidos desde el 3 de junio.

Fue el propio futbolista, en los micrófonos de GOL TV, quien confirmó la noticia al término del partido del martes en Albacete. «Este es el problema del calendario de Segund División, que tenemos el play off al mismo tiempo que la Copa África. Es una pena que no pueda jugar los play off, estoy triste porque quería jugarlos y no puedo. Como es fecha FIFA, la selección manda. Es imposible que juegue algún partido. Tenemos la concentración desde el lunes pasado y el seleccionador me ha dejado hasta el domingo. Después tengo que irme. Veré el play off por la tele con mucha presión. Ojalá podamos subir».

En el Málaga lamentan en gordo no poder contar con el africano. Las próximas citas serán determinantes para el futuro del equipo, además los costasoleños pierden a N'Diaye justo en su mejor momento de la campaña. Aunque todavía se encuentre varios escalones por debajo del rendimiento que mostró la pasada temporada, en la recta final de fase regular de la liga estamos viendo a un Alfred más participativo, más físico, más rápido y más colaborativo en ataque para crear peligro. Fue él mismo quien anotó el 0-2 en el Carlos Belmonte, dando una ventaja más tranquilizadora para los de Víctor Sánchez, y del gol en el Carranza con el que el Málaga consiguió salvar un punto.