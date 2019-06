Manolo Sanlúcar no seguirá en el Atlético Malagueño

Manolo Sánlucar no dirigirá al Atlético Malagueño la próxima temporada, así lo ha anunciado el Málaga CF este mismo jueves a través de un comunicado oficial. El gaditano llegó a la entidad el pasado mes de octubre y, pese a no conseguir el complicado objetivo de la salvación, los dirigentes no descartaron su continuidad al frente del filial. No obstante, parece que las negociaciones no han resultado fructíferas.

Tras la salida de Sanlúcar, en La Academia tienen ahora buscarle un sustituto para la próxima campaña, ya en Tercera. Una de las opciones que está sobre la mesa sería la vuelta de Alberto González, ex del CD El Ejido, según comentó semanas atrás el propio Rafa Gil.

El técnico de Bornos llegó a Málaga para sustituir a Dely Valdés y aunque la permanencia en Segunda B no haya sido posible, en Martiricos aprecian y valoran de forma positiva su paso por la capital costasoleña. En el comunicado del club, destacan que gracias a él "han despuntado varios jugadores juveniles como Iván Jaime, Hugo, Ismael o Juan Cruz, entre otros". En el mismo, le han las gracias por el trabajo realizado y le desean "la la mejor de las suertes en su futuro profesional".