Víctor: "Tenemos todas las opciones de conseguir el objetivo"

Víctor Sánchez del Amo, técnico del Málaga CF, analizó en la rueda de prensa previa al cruce del sábado ante el Elche (20:30 horas, LaLiga123 TV), sabe de la importancia del mismo aunque no esconde que ya empieza a pensar en cómo organizarse de cara al play off de ascenso a Primera División.

Lo primero de lo que habló fue de las novedades y las rotaciones previstas para enfrentarse al conjunto franjiverde. "Hay muchas circunstancias que afectan a esta convocatoria para este ultimo partido de liga que para nosotros es de máxima importancia", comentó el entrenador. "Hay acumulación de esfuerzo, nos ha tocado jugar en muy poquito tiempo dos partidos muy duros. Todos los partidos son muy duros pero hemos estado en inferioridad numérica muchos minutos, más de un partido jugando con 10 y eso es carga para los jugadores".

Víctor, además, se mostró muy satisfecho con el rendimiento que está dando su equipo en este arreón final de la campaña: "Estamos encantados con el trabajo de todos y nos ofrecen todos garantías, podemos permitirnos la posibilidad de usarles a todos y dar descanso a quien lo necesita. La situación de las tarjetas es muy importante también, es un riesgo que afecta directamente al play off y podemos permitírnoslo. Entendemos que todos los jugadores de la convocatoria son la mejor opción para el partido ante el Elche, no tenemos ninguna duda".

Los blanquiazules quieren asegurar el tercer puesto para partir el play off con la máxima ventaja posible, sobre ello, Sánchez del Amo reiteró que aunque la lista esté "pensada para ganar al Elche, tenemos que tener en la cabeza el play off". En cambio, hizo hincapié en que no piensa demasiado en el próximo partido, "no puedo decir lo que vamos a hacer porque no sabemos ni el rival".

Víctor no espera que el conjunto de Pacheta venga a Málaga simplemente a pasear. Pese a tener su objetivo alcanzado, el técnico entienque que haya una "motivación extra", ya que "LaLiga estipula una remuneración económica en función del puesto en el que acaben. Luego está el prestigio profesional, que para mí es lo más importante".

También hizo referencia a dos jugadores en concreto: Juankar sigue siendo baja y Ontiveros se mantiene en la lista pese a tener cuatro tarjetas amarillas. "Juankar no se siente todavía con confianza y no vamos a forzarle, ha mejorado pero sigue sintiendo molestas y es queremos prevenir riesgos. Javi ha estado varios partidos con tarjeta, ha estado en el campo y no le han sacado la segunda, está en la convocatoria porque esta es la mejor lista que podemos hacer". Otra baja importantes es la de Cifu, pero el entrenador no quiso mojarse y alegó que las lesiones "se pueden diagnosticar dentro de unos estándares, pero luego cada sujeto puede estar dentro o fuera de estos. Cifu verá su evolución día a día".

El staff técnico blanquiazul confía en el buen hacer de la plantilla, el objetivo del ascenso parece cada vez más cerca y todos quieren dar el máximo. "No podemos elegir el rival, el que toque será y para ascender a Primera hay que ganar a todos. La clave está en eso, en que sigamos haciendo las cosas bien, si lo hacemos así vamos a tener todas las opciones para conseguir el objetivo".

Con respecto a las bajas por la Copa de África no hay más novedades. "Lo veremos después, de cara al partido los dos (Munir y N'Diaye) están en la convocatoria, estamos trabajando pero todavía no hay nada decidido de manera definitiva".

Para acabar, Víctor quiso agradecer y destacar el calor de la afición malaguista en estas semanas. "Sentimos su apoyo de manera constante. El último partido fue una lástima porque sabíamos que habían hecho un esfuerzo por desplazarse... La mejor manera de solventar los problemas es hacer el partido que el equipo hizo en Albacete, ese es el agradecimiento que podemos hacer. Cada vez sentimos más el apoyo, estamos en momentos importantes y no tenemos ninguna duda, eso se consigue con el trabajo de los jugadores, la entrega total... Y eso conecta con la gente".