Rotaciones pensando en el play off

El conjunto blanquiazul buscará la victoria para encarar el play off con ventaja. LaLiga

Los blanquiazules dependen de sí mismos para acabar la Liga Regular en tercera posición

Víctor Sánchez del Amo quiere cerrar la fase regular de Segunda División regalando a la afición blanquiazul tres puntos y buen fútbol. Asegurar el tercer puesto es fundamental, pero también resulta de vital importancia tener disponibles y al 100% al máximo número de futbolistas posibles de cara a los futuros encuentros de play off de ascenso.

Para pelear por la victoria que daría al equipo de Martiricos la ventajosa tercera plaza en la clasificación, el técnico ha tenido que realizar diferentes modificaciones en función de las lesiones y sanciones de sus jugadores. Las bajas para el partido ante el Elche son cinco: Cifu se lesionó en Albacete al sufrir un golpe en la rodilla, el resto son los apercibidos Adrián, Keidi Bare, Pau Torres y el sancionado Gustavo Blanco Leschuk.

Tampoco ha podido sumarse a la lista Juankar, pieza clave del bloque malaguista. Según confirmó Víctor en la rueda de prensa previa al partido, el lateral: «No se siente todavía con confianza y no vamos a forzarle, ha mejorado pero sigue sintiendo molestas y queremos prevenir riesgos».

La buena racha que está atravesando el Málaga invita a soñar. Por ello, Víctor Sánchez del Amo no esconde que se siente bastante satisfecho con el esfuerzo y el rendimiento que está mostrando su equipo en este arrerón final de la campaña. «Estamos encantados con el trabajo de todos y nos ofrecen garantías, podemos permitirnos la posibilidad de usarles a todos y dar descanso a quien lo necesita. La situación de las tarjetas es muy importante también, es un riesgo que afecta directamente al play off».

El staff técnico blanquiazul confía en el buen hacer de la plantilla. Desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo, el equipo empezó a caminar por la senda correcta, ahora el objetivo del ascenso está casi tan cerca como se deseaba a inicios de la temporada. Es tiempo de dar el máximo y en Martiricos lo saben, pero el entrenador blanquiazul quiere ir paso a paso.

«No puedo decir lo que vamos a hacer porque no sabemos ni el rival», destacó Víctor. Además, comentó que como ni se sabe ni se puede elegir al equipo al que enfrentarse en la primera fase de play off, «la clave estará en que sigamos haciendo las cosas bien, si lo hacemos así vamos a tener todas las opciones para conseguir nuestro objetivo».

Esta noche, además, el público de La Rosaleda volverá a ser protagonista. Tal y como han demostrado a lo largo de la temporada, y con más ahínco en las últimas semanas, el apoyo será fundamental para llevar a los jugadores en volandas hacia una victoria. Básicamente, un ensayo previo de la olla a presión que se espera que sea el estadio a lo largo del play off. Sánchez del Amo lo nota y por eso ha reiterado en varias ocasiones lo agradecido que se siente por el «apoyo constante» de la grada.