Víctor: "Las situaciones de Munir y N'Diaye no están cerradas"

Víctor Sánchez del Amo compareció en rueda de prensa tras el choque y celebró la victoria que le da al Málaga la tercera plaza, el trabajo de sus jugadores y esa gran unión con la grada de cara al play off. "Me gustaría dar las gracias a los jugadores, más que hablar de rotaciones. Lo hemos dicho desde el primer día, tenemos la mejor plantilla de segunda. Les tenemos que dar las gracias. Me habéis escuchado hablar de cómo entrenan y trabajan. Hoy se ha visto. Han dado la cara en un partido de verdad, importante, no queríamos depender de otros resultados. Nos han puesto muchos problemas, es un equipo que propone fútbol. Era un partido de verdad, me ha encantado que lo haya podido ver la afición. Está toda la plantilla enchufada, el ejemplo es el caso de Miguel Torres", afirmó.

Sobre lo ocurrido con el defensa madrileño, el técnico blanquiazul no escondió sentirse molesto. "Me ha enfadado durante el partido los pitos hacia él. El que lo critica es por falta de conocimiento, son magníficos profesionales. Recibió un golpe tremendo en las costillas y ha estado porque lo necesitamos. Es muy típico hablar de la gente sin conocerla en este país. El equipo ha salido junto a celebrar la victoria. La mejor manera de solucionar las cosas es afrontándola. Ha habido una gran comunión con la grada, somos una familia", señaló.

También fue preguntado por el cambio en la portería, donde hoy estuvo Kieszek a un gran nivel: "No significa eso. Todavía no están cerradas las situaciones de Alfred y Munir. No está decidido. Estamos trabajando en ello".

Además, al ser preguntado por el Deportivo, Víctor contestó que cualquier rival que le hubiera tocado ahora en el play off sería difícil. "Todos los rivales son muy complicados, los cuatro de arriba son los que llegan con mejor clasificación. Para ascender hay que ganarles a todo. El Granada no ha fallado, se nos escapó un empate en Cádiz y el partido con el Mallorca. Ganar a los rivales en el play off es el camino para ascender, empezando por el Deportivo", dijo el madrileño.

El Málaga llega enrachado a las eliminatorias pero Víctor no quiere colgarse el cartel de favorito. "Nosotros no ponemos etiquetas, jugamos al fútbol. No sé si será bueno o malo. No nos va a afectar de modo negativo. Las etiquetas ahí quedan, fenomenal. Nuestro es mejorar cada partido", explicó.

Por otro lado, fue cuestionado por la gran actuación de Boulahroud: "Esa pregunta nunca falla. Ya vas preparado. Hoy le hemos dado descanso a Ontiveros. El trabajo de todos ha sido muy bueno. El nivel de la plantilla es muy alto. El de Boulahroud y el resto de compañeros. Es un jugador que le pedimos que aumente su rol futbolístico, que tenga más cualidades y perspectivas. Hoy ha estado fenomenal, ha hecho un gran trabajo entre líneas".

La nota negativa del día fue la lesión de Lombán. "Los diagnósticos los dejamos para el cuerpo médico. Parece un esguince en el ligamento interno. Esperamos poder contar con él lo antes posible. Ha sido la nota negativa del partido. Los jugadores se crecen ante las adversidades", finalizó.