Oficial: N'Diaye se marcha con Senegal y se pierde el play off

No pudo ser. El Málaga CF intentó retener hasta el último momento a N'Diaye para que disputara, al menos, algún partido del play off que comienza el miércoles, pero la federación senegalesa no ha dado su brazo a torcer y no ha accedido a que el mediocentro africano retrasara más su incorporación con su combinado nacional para la disputa de la Copa África. Munir, de momento, sigue en Málaga y lo más probable es que esté en Riazor.

Las negociaciones han sido intensas y hasta esta misma mañana, donde N'Diaye se entrenó con el resto de la plantilla, había esperanzas de postergar su marcha, pero finalmente no ha sido posible y el futbolista ya va camino de sumarse a la concentración de la selección de Senegal en Alicante. Pese a que quedan dos semanas para que disputen su primer partido en el campeonato continental africano, el futbolista cedido por el Villarreal es una pieza clave en los planes de su seleccionador y ya se ha tenido que marchar para preparar la competición que comenzará el 21 de junio en Egipto.

Caso contrario en estos momentos es la situación de Munir. A tres días del partido frente al Dépor en Riazor, el meta marroquí sigue en Málaga y todo apunta a que estará en el primer partido del play off. En el club son optimistas de cara a retenerlo incluso durante toda la eliminatoria, pero habrá que esperar la confirmación oficial. El martes será el último entrenamiento y Víctor Sánchez del Amo ofrecerá la convocatoria para el choque en La Coruña.