Euforia en el Málaga CF antes del play off

El Málaga CF dispara el optimismo de cara al play off. El conjunto dirigido por Víctor Sánchez del Amo llega a tope, revitalizado y en plena racha de victorias a los encuentros decisivos de la temporada, y eso hace pensar a su hinchada que el ascenso a Primera División es posible, aunque ya se encargó el propio entrenador en la rueda de prensa posterior al choque frente al Elche de rebajar ese exceso de euforia que puede existir de cara a las eliminatorias definitivas por el buen momento que viven los suyos.

«Nosotros no ponemos etiquetas, jugamos al fútbol. No sé si será bueno o malo. No nos va a afectar de modo negativo». Así de claro y rotundo se mostró el preparador albiazul cuando fue preguntado por el supuesto favoritismo del Málaga en las eliminatorias.

El equipo costasoleño es el que mejor llega de los cuatro clasificados para el play off, de eso no hay duda. Por resultados y sensaciones, desde muchos sectores dan favorito al Málaga para ser el equipo que acompañe a Osasuna y Granada a LaLiga Santander, pero todo eso de nada servirá si los blanquiazules no prolongan su gran estado de forma durante estas dos próximas semanas. Cuando el balón eche a roda en Riazor el miércoles a las 21.00 horas todo lo hecho anteriormente no valdrá de nada y solo contará hacer dos grandes partidos frente al Deportivo de la Coruña para acceder a la siguiente y definitiva ronda.

En el seno del club de Martiricos se muestran optimistas por el estado de forma en el que llega el cuadro malagueño a esos enfrentamientos, pero piden máxima cautela y concentración para los envites definitivos. La euforia contenida no puede convertirse bajo ningún concepto en un exceso de confianza que lastre las opciones de los de Víctor.

Por su lado, la afición vuelve a creer en el ascenso tras ver cómo ha respondido el equipo desde la llegada del madrileño al banquillo blanquiazul y está como loca por que empiece a rodar ya el esférico el miércoles. La racha de cinco victorias (contando el encuentro frente al Reus) y los 19 puntos de 24 logrados en este tramo final de campaña con Víctor Sánchez del Amo como técnico ha despertado de nuevo la llama de la ilusión de una hinchada que despidió a sus jugadores tras el encuentro frente al Elche como bien merecían. Con cánticos de «¡Vamos a volver, vamos a volver...! o el ya mítico «¡Sí se puede!», la parroquia blanquiazul arropó a sus futbolistas durante el tramo final y los minutos posteriores al encuentro. Fue tal el apoyo que, ante la insistencia de la grada de animación, los jugadores tuvieron que regresar al campo para una última conjura antes del play off.

Llegan los minutos de la verdad donde el Málaga se jugará en dos eliminatorias, si consigue superar la primera, regresar a Primera División un año después de consumarse el descenso al infierno. Pero no será fácil y lo más complicado está por venir, empezando por este primer cruce frente a otro «grande» en una situación similar al equipo blanquiazul, el Deportivo, otro histórico que no pondrá las cosas nada fáciles en su intento de lograr el mismo objetivo que los de Martiricos.



Hoy habla Miguel Torres

La única nota negativa que dejó el partido frente al Elche fueron los pitos de parte de la grada a Miguel Torres cuando disputaba sus primeros minutos esta temporada, pero esa sensación se borró de un plumazo cuando los jugadores blanquiazules se acercaron tras el choque a recibir los ánimos de la afición. Precisamente, el primero en saltar al campo fue el zaguero madrileño, que terminó entre lágrimas y arropado por sus compañeros cuando los seguidores acabaron coreando su nombre. Tras muchos meses de ausencia y en el punto de mira de parte de la afición, Torres hablará hoy en rueda de prensa y tendrá la oportunidad de explicar todo lo sucedido meses atrás y lo vivido el pasado sábado en La Rosaleda.