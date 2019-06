Víctor: "Tenemos en cuenta que son dos partidos"

Víctor Sánchez del Amo ha comparecido en rueda de prensa en la jornada previa al choque de ida del play off de ascenso a Primera ante el Dépor (21:00 horas, Movistar Partidazo). El técnico espera que sus jugadores estén concentrados en una dura eliminatoria de 180 minutos, espera que los suyos tengan la capacidad de pensar partido a partido.

El madrileño también es consciente de la euforia que se vive en el equipo y las ganas que hay de pelear por este ascenso en La Rosaleda, pero primero hay que jugar mañana. "Es una de las connotaciones que tiene ser una eliminatoria, deseas que se juegue el partido de vuelta. Pero la cabeza tiene que estar en la ida. Afrontamos este partido con ilusión, conscientes de hacer un buen resultado para cerrarlo con nuestra afición. Tienes que tener en cuenta los matices, es una eliminatoria. Para nosotros es la primera experiencia en un play off. El premio por pasar es otra ronda con posibilidad de acceder a primera, pero se prepara teniendo en cuenta que son a dos partidos".

Víctor sabe que, a partir de ahora, cada choque es "definitivo" y que "solo va a pasar uno". Por eso, hace hincapié en que encaran la eliminatoria "con la perspectiva de que seamos nosotros, con esa visión, con optimismo, confianza y deseo.

Él tiene claro que el objetivo del Málaga es el ascenso, "hay que ganar todos los partidos. Se nos escapó alguno, que no nos dejó entrar al ascenso directo, pero ahora es más estructural, hay que superar al que se ponga por delante".

La parte negativa, aunque ya era esperada, es la ausencia de Alfred N'Diaye. El técnico ha querido quitar hierro y ha afirmado que llevaban tiempo "trabajando alternativas" y que, además tiene claro quién le sustituirá en la medular. "La baja de Alfred es una situación que estaba ahí en las posibilidades, cuando lo tienes en cuenta no hay esquemas que se puedan romper, se manejan esas opciones, no sólo ahora. No hemos conseguido que le den permiso, le deseamos toda la suerte del mundo. Y nosotros centrados con los que estamos aquí. Nos va a apoyar desde allí y otro más que se suma a mandar energía positiva".

Pese a las bajas, el técnico blanquiazul confía en la gestión del partido por parte de sus jugadores, encaran esta ronda del play "del mismo modo que gestionamos cada partido, que teníamos máxima exigencia, porque queríamos el segundo puesto. Pegados al final había menos margen de error y más presión, incluso para el play off. Presión es máxima en la máxima exigencia, nos acompaña en el día a día. Superamos adversidades en estos siete partidos, con dificultades, jugando muchos minutos con menos jugadores. Todos los que han participado han demostrado que están preparados para afrontar la máxima exigencia".



Como buen conocedor de Riazor, Víctor ha advertido a sus jugadores de lo complicado que será el partido de mañana. "El club, la casa, la afición está en momentos importantes, arropando al equipo. De local siempre da un plus de confianza y les ha ayudado en este tramo de final de temporada, en un momento convulso, con situaciones extradeportivas que ha afectado al equipo, con rendimiento irregular. Se la jugaba con el Cádiz, éstos han fallado y se han metido en el play off, eso les cambia la perspectiva, van con ilusión".