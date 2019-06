El uno a uno del Dépor - Málaga

El mejor del partido...



(9) Ontiveros | golazo

El canterano marbellí lo volvió a hacer. Ontiveros soltó un cañonazo que Giménez ni vio para hacer el 1-2 en la primera parte. Después, estrelló una falta en la escuadra. Está marcando las diferencias en este tramo final de temporada. Necesario.

(1) Munir | Transparente

No realizó ninguna parada destacada. Recibió cuatro disparos entre los tres palos y los cuatro fueron para dentro. El primero fue de penalti, pero en el resto de tantos pudo hacer algo más, sobre todo en el último de Valle.

(2) Iván Rodríguez | Superado

Cifu no llegó a tiempo al choque de ida e Iván tuvo que ocupar el puesto de lateral derecho. Le pesó la falta de experiencia en un partido de esta importancia e intensidad. Muy nervioso con la pelota. Perdió varios balones en el pase en el segundo tiempo.

(4) Pau Torres | Lesionado

Junto con el resultado, la peor noticia del encuentro. Tuvo que ser sustituido en el tramo final del partido con un golpe fuerte en la rodilla y podría perderse la vuelta. Se marchó con 3-2, no se le vieron errores de bulto.

(5) Luis Hernández | Goleador

Marcó el 0-1 que invitaba al optimismo tras un certero cabezazo en un buen centro de Ontiveros. No marcaba desde 2017. Pese a no ser responsable de los goles encajados, su actuación no puede ser destacada si eres zaguero y recibes cuatro tantos.

(2) Ricca | Error de bulto

Metió al Dépor en el partido con un penalti absurdo. Nada más adelantarse el Málaga, derribó de forma tonta a Simón y Fernández empató. En el segundo tanto deportivista, Pedro Sánchez le ganó la partida en el área.

(4) Keidi Bare | Amonestado

El joven jugador albanés vio la amarilla en el primer tiempo y eso le lastró para el resto del choque. Tuvo que medir mucho sus acciones tras la amonestación. Muy lento en el cierre ante Fede Cartabia en la acción de la tarjeta y en alguna que otra más.

(3) Boulahroud | Sustituido

Tuvo la oportunidad por la baja de N'Diaye y no la terminó de aprovechar. En los primeros minutos, con un Málaga dominante, estuvo bien con la pelota, después desapareció y acabó siendo cambiado por Víctor Sánchez.

(4) Adrián González | Inadvertido

No fue el llegador que acostumbra a ser. No estuvo cerca de Blanco Leschuk y no rompió las líneas rivales entrando desde atrás. Como siempre, trabajó bien en defensa y con el balón no estuvo mal, pero no apareció cuando el equipo más lo necesitaba.

(5) Renato Santos | Participativo

El extremo portugués fue de los que más se dejó ver en ataque. Con más o menos aciertos en sus acciones, Renato intentó desbordar siempre por banda para centrar al área. Ayudó a Iván cuando el Dépor apretó.

(2) Blanco Leschuk | Desconectado

Demasiado lento ante los defensas deportivistas. En ocasiones estuvo muy alejado de sus compañeros y no conectó bien con las bandas y Adrián como en el es habitual. Solo un remate a puerta, un cabezazo en el descuento que atrapó Giménez.



Desde el banquillo...

Pacheco (0) Entró en el 66, no aportó nada diferente.

Erik Morán (0) Entró en el 66, no aportó nada diferente.

Diego González (SC) Entró al final por el lesionado Pau Torres.