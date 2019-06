Zaragoza y UD Las Palmas, dos espejos en los que mirarse

Imagen del encuentro de play off de ascenso entre Las Palmas y el Zaragoza de la campaña 2014-2015.

La tarea que tiene que abordar el Málaga CF mañana a partir de las 21.00 horas en La Rosaleda se antoja complicada pero para nada es imposible. Equipo y afición están convencidos, desde que el colegiado pitó al final del encuentro en Riazor, que la remontada se puede lograr con una de esas noches mágicas en Martiricos. El 4-2 de la ida en tierras coruñesas dejó un sabor de desolación que se está traduciendo en optimismo y confianza ciega en los jugadores blanquiazules para obrar la hazaña y plantarse en la final del play off de ascenso.



Y es que, pese la dificultad, no sería la primera vez que ocurra algo así en este tipo de eliminatorias. En los años que se llevan disputando estos enfrentamientos directos de ascenso a LaLiga Santander, ya se ha producido en dos ocasiones que un equipo remonte y salga airoso tras perder por dos o más goles el encuentro de ida. Casualmente, ambos en la temporada 2014-2015.



Primero, en las semifinales de dicho play off, el Zaragoza obró el milagro de superar al Girona tras caer por 0-3 en la ida en su estadio. Nadie lo podía imaginar, pero los maños ganaron 1-4 en Montilivi en el segundo choque y accedieron a la siguiente ronda. Y ahí fue donde Las Palmas hizo lo propio a costa de los aragoneses. El Zaragoza ganó por 3-1 la ida en La Romareda, pero luego los canarios vencieron por 2-0 en su estadio para acabar subiendo a Primera División.



La Rosaleda ya ha vivido días mágicos que invitan al optimismo. Incluso bajo la denominación de CD Málaga, el conjunto blanquiazul era un equipo «ascensor» acostumbrado a encuentros de esta transcendencia, algunos con resultado nefasto y otros que se convirtieron en jornadas históricas para el malaguismo. Días para el recuerdo como el que espera vivir mañana de nuevo La Rosaleda.







El Palo ya se lo hizo al Fabril

Otro precedente al que acogerse sucedió a escasos kilómetros de La Rosaleda, en el Estadio San Ignacio, en el histórico ascenso del CD El Palo a Segunda B. Los paleños venían de caer también por 4-2 frente al Fabril, filial del Deportivo de la Coruña, en tierras gallegas y lograron la machada en su feudo con un resultado de 2-0 , exactamente lo mismo que necesita el Málaga CF para acceder a la finalísima del play off de ascenso a Primera División.