El uno a uno del Málaga - Dépor

El mejor del partido

(9) Ontiveros | Estrella

En sus botas pudo estar la eliminatoria. Una falta al palo en el encuentro de ida y dos disparos a la madera en la primera parte ayer. No dejó de intentarlo una y otra vez. En la segunda parte le costó más aparecer por el costado izquierdo.

(1) Munir | hundido

Su grave error en el tanto de Bergantiños terminó de decidir la eliminatoria. Tras una campaña a un alto nivel, el meta marroquí ha fallado en el momento clave de la temporada. Acabó ovacionado por la grada.

(3) Cifu | pundonor

Con más o menos acierto, Cifu es uno de esos jugadores que gusta tener en un equipo. No dejó de correr para arriba y para abajo durante los minutos que estuvo sobre el césped. Le faltó precisión para poner algún centro bueno desde el lateral.

(6) Pau Torres | Correcto

En un partido donde el Málaga dejó espacios, la tarea para los centrales blanquiazules no fue nada fácil. Gran trabajo del central en la recuperación. Expeditivo al corte. Tuvo tranquilidad para sacar el balón desde atrás.

(6) Luis Hernández | Concentrado

Igual que Pau Torres. Buen partido de los centrales malaguistas para taponar cualquier intento de avanzadilla gallega. La jugaba en corto cada vez que pudo para iniciar los ataques blanquiazules. En esta ocasión, sus potentes saques de banda no fueron eficaces.

(4) Juankar | Excitado

No fue el mejor día del galgo blanquiazul. Se le notó acelerado, lo que le llevó a cometer varios errores de precisión. Tuvo la oportunidad de enviar varios centros y ninguno llegó a zona de remate. Siempre comprometido.

(5) Keidi Bare | Trabajo

Tuvo mucho trabajo en el centro del campo. Cuando el resto de jugadores se descolgaban en ataque, el albanés fue el sostén del equipo. Ganó infinidad de balones divididos. Debe controlar más sus acometidas para no ver siempre una amarilla en la primera mitad.

(5) Adrián | agotado

Otro jugador que siempre muestra su compromiso sobre el césped. Ayudo a Keidi en la recuperación y cuando podía llegaba al área, sin acierto. Acabó desfondado por el esfuerzo y desesperado con el colegiado.

(4) Hicham | Acelerado

El canterano blanquiazul tuvo la oportunidad de ser titular en el día clave y quizás le pudo el ansia. Cierto es que no paró de intentarlo por el costado derecho, pero no tuvo suerte en sus regates. La faltó la serenidad de un veterano para este tipo de partidos.

(4) Harper | Errático

Víctor apostó por él y no tuvo su mejor actuación. Intentó bajar a recibir en la primera mitad para crear espacios, pero no generó excesivo peligroso. Tuvo el 1-0 al inicio de la segunda mitad y la mandó a las nubes.

(4) Blanco Leschuk | Secado

El argentino es otro jugador que no ha estado a su mejor nivel en el play off. Hizo un trabajo incansable para bajar balones y abrir espacios, pero no tuvo presencia en el área. Solo un remate peligroso en 90 minutos. Buena temporada con final agridulce.



Desde el banquillo

Renato (4) Fallón en los centros desde la derecha.

Koné (4) Participó lo que pudo en los minutos que disputó.

Pacheco (SC) Entró con la eliminatoria decidida.