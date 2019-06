Agradecimiento del Málaga CF al apoyo de la afición

El Málaga CF, tras la decepción sufrida en la noche del sábado al caer eliminado por el Deportivo en la primera eliminatoria de ascenso a LaLiga Santander, ha difundido un comunicado de ánimo a sus seguidores en el que destaca que "este año no, pero ¡volveremos!".



El club andaluz "agradece el apoyo masivo de sus aficionados y seguidores, volcados en el objetivo común de un ascenso a la elite que no se producirá esta temporada", y por ello da las gracias por la "incondicional fidelidad".



"No pudo ser. A pesar de un fantástico final de curso 18/19 plasmado con el tercer puesto en LaLiga 1/2/3, después de una trayectoria muy regular ocupando el 'Top 6' del campeonato en 41 de las 42 jornadas, el Málaga CF no pudo superar el play-off de ascenso a LaLiga Santander y repetirá el año que viene en la división de plata", relata el escrito.







El club también destaca en otro apartado del comunicado que "", y añade que sólo piensan en "intentarlo y conseguirlo para celebrarlo todos juntos".El equipo malaguista, que descendió la pasada temporada a LaLiga 123, cayó en su intentó de retornar a la máxima categoría al ser eliminado por el Deportivo de La Coruña en la primera eliminatoria de ascenso, después perder el pasado miércoles en el estadio Riazor por 4-2 y también el sábado en La Rosaleda por 0-1.