Málaga y Lazio ultiman el traspaso de Jony

El acuerdo puede ser oficial en los primeros días de julio

Málaga CF y Lazio negocian el traspaso de Jony Rodríguez y el acuerdo está muy cercano. Días atrás, el jugador asturiano visitó la ciudad deportiva de la entidad romana e incluso llegó a pasar el reconocimiento médico, según apuntan desde Italia. Ahora solo faltaría que llegue a buen puerto el entendimiento económico entre clubes.

Los romanos están exprimiendo al máximo sus opciones para rebajar el montante de la operación. Al no haber alcanzado el conjunto blanquiazul el ascenso a Primera División, ahora no se encuentra en disposición de exigir una gran cantidad -se habló de incluso 6 millones de euros- y la operación podría cerrarse en torno a los tres millones de euros. Los dirigentes laziales pretendían incluso llevarse gratis al jugador en su último año de contrato, pero el Málaga CF no accederá y exigirá una compensación económica.

Conocedor de que no puede llevar la batuta de la negociación, Caminero espera cerrar la operación en los 2-3 millones de euros y así evitar que el jugador se marche libre en el verano de 2020.

Jony tiene estipulado en su contrato una cláusula de salida hacia un equipo de Primera División si el Málaga se mantenía en Segunda, tal y como ha ocurrido esta temporada con su préstamo al Alavés. En esas circunstancias, el extremo diestro pasaría su último año de contrato con el club costasoleño en algún equipo de LaLiga Santander y luego se marcharía gratis, cosa que quieren evitar a toda costa los dirigentes de Martiricos. En el pasado mercado invernal, el propio Alavés ya hizo una oferta por una cantidad similar, propuesta que fue rechazada por el jeque Al-Thani, que esperaba que el equipo ascendiera de categoría para vender al jugador por una cantidad mayor.

Ahora, con la seguridad de que Jony no vestirá la elástica blanquiazul la próxima campaña en Segunda, la mejor opción es un acuerdo que deje una buena cantidad de dinero en las arcas del Málaga CF para afrontar la reestructuración de la plantilla de cara a la temporada 2019-2020.