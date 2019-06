Víctor se lo piensa

Víctor Sánchez del Amo ya conoce de primera mano la situación económica del Málaga CF de cara al próximo verano. Es sabedor de las limitaciones existentes para confeccionar la plantilla en su segundo año en LaLiga 123. José Luis Pérez Caminero, director deportivo del club, ya le trasladó días atrás la realidad del proyecto que tienen que emprender desde Martiricos en las próximas semanas. Ahora debe ser el entrenador el que tiene que dar el sí definitivo para convertirse en el técnico que intente llevar de nuevo al conjunto blanquiazul a Primera División.

El técnico madrileño todavía no ha dado una respuesta definitiva y se lo está pensando. En los próximos días, Víctor debe dar el sí o el no para empezar cuanto antes a preparar la pretemporada, que arrancará a mediados de julio, y confeccionar una plantilla, con o sin él.

La vinculación del exjugador del Real Madrid y Deportivo de la Coruña con la entidad costasoleña terminó tras no conseguir al ascenso a LaLiga Santander, pero en el club han quedado encantados con el trabajo realizado en estos meses y siempre ha sido la primera opción para comandar el buque blanquiazul 2019-2020. Víctor llegó a ocho jornadas para el término de la liga regular con el objetivo de ascender al equipo, y de haberlo conseguido tenía garantizada una temporada más como preparador blanquiazul. Pero ahora, tras quedar libre, debe decidir si el proyecto del Málaga le convence.

Caminero y Víctor ya tuvieron un primer encuentro el pasado lunes, dos días después de la eliminación frente al Deportivo, y ahí fue donde el director deportivo le transmitió cómo queda la situación económica para la próxima temporada. Como se ha informado en las páginas de este periódico días atrás, el Málaga CF debe abordar ahora una profunda reestructuración de su plantilla para amoldarla a su nuevo presupuesto.

Tras no conseguir el ascenso, la realidad financiera malaguista ha cambiado por completo y las dificultades que tendrá la dirección deportiva para volver a configurar una plantilla y pelear por el ascenso serán máximas. La reducción del presupuesto a casi la mitad -el Málaga este año no contará con los casi 20 millones que recibió como ayuda por el descenso- hará que el tope salarial de la plantilla baje considerablemente y se tengan que producir ventas y salidas dolorosas. La alta ficha de algunos hombres importantes del conjunto malagueño son ahora inasumibles y será necesario que muchos de ellos encuentren acomodo en otro lado, ya sea en forma de cesión o venta. Además, cualquier operación satisfactoria por un traspaso será bienvenida para aumentar los ingresos y aliviar los límites económicos.

Víctor ya conoce esta situación, sabe que no podrá contar con algunos de los puntales que le han llevado hasta el play off de ascenso esta temporada, pero aún no se ha decidido. Las impresiones tras la primera toma de contacto entre Caminero y el entrenador madrileño fueron positivas, pero necesita unas mínimas garantías de que se abordará un proyecto ganador en busca del ascenso, cosa que en estos momentos es difícil de asegurar con rotundidad.

Desde la rueda de prensa posterior al choque frente al Dépor, Víctor mostró su intención de continuar al frente del Málaga CF. La negociación de su contrato no sería un problema mayor, la única condición indispensable, dicho por boca del propio técnico, es que desde las oficinas de Martiricos le presenten un proyecto para ascender.

No hay tiempo que perder. Víctor debe dar un respuesta en los próximos días y, si finalmente rechaza la propuesta, Caminero deberá buscar un sustituto de garantías con la máxima celeridad.