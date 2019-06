Muñiz: «Era un reto difícil por las circunstancias del club»

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF durante buena parte de la campaña hasta que fue destituido, ofreció en una entrevista concedida a El Comercio de Gijón sus primeras palabras públicas tras abandonar el banquillo blanquiazul. El técnico asturiano valoró la dificultad y la presión que tenía el conjunto albiazul en esta campaña para regresar a Primera División. «En Málaga sabíamos que iba a ser más complicado. Era un reto difícil por la presión que había de recién descendido y por las circunstancias propias del club. Pero en el fútbol hay que coger retos difíciles», asegura.

Además, habló sobre el futuro del también asturiano Jony Rodríguez y valoró los motivos por los que no cuajó en el Málaga. «Estuvo a un nivel tremendo en el Alavés. Imagínese en Segunda. Un lujo. Por lo que sea, Jony no se adaptó o no pudo triunfar como él quería. Nadie discute su calidad. Pero Málaga tiene presión y exigencia, y salir de casa no es fácil. Se lo digo por experiencia. Fui muy verde al Rayo. Luego también depende de la confianza que haya en el jugador para madurar», explicó.

Por último, habló sobre su futuro: «Los entrenadores siempre estamos preparados. Somos conscientes de que a veces empezamos un proyecto y otras, no. La ilusión nunca se pierde. En principio no hay una situación para que en breve pueda ir a algún sitio».

Cabe recordar que Muñiz y la entidad de Martiricos todavía no han llegado a un acuerdo económico tras el despido del técnico y el caso se resolverá en los juzgados. Ambas partes no lograron un entendimiento tras el acto de conciliación celebrado el pasado 28 de mayo y ahora tendrá que decidirse en el juzgado de lo social. El Málaga buscaba un acuerdo amistoso, pero Muñiz exige cobrar de forma íntegra el contrato firmado.