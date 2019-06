Álvaro Fernández, preconvocado para el Europeo sub'19

El todavía jugador de la cantera del Málaga CF, Álvaro Fernández, ha sido preconvocado por la selección española sub'19 para la disputa del europeo de la categoría. El guardameta apenas ha jugado esta temporada pero es un fijo para Santi Denia y está en la primera lista ofrecida por el seleccionador manchego.

El portero blanquiazul, con contrato hasta el próximo 30 de junio, no ha tenido protagonismo esta temporada ni con el Juvenil A ni co n el filial blanquiazul en Segunda B, aún así, Denia lo incluye en la prelista y veremos si finalmente acude al campeonato continental. Por su lado, Iván Jaime y Hugo Vallejo, que estuvieron durante la temporada en algunas de las citaciones, se quedan fuera definitivamente.

No renovará con el Málaga CF



Cuando arranque el Europeo el próximo mes de julio, Álvaro Fernández ya no será jugador del Málaga CF. Los agentes del canterano y los dirigentes blanquiazul no llegaron a un acuerdo para la renovación del futbolista y desde entonces desapareció del equipo. Desde enero, seis meses antes de finalizar su contrato, en el club ya eran conscientes de la postura del jugador y su representante de no continuar la próxima campaña vistiendo de blanquiazul, lo que lastró su participación en la segunda mitad de campaña en la cantera malaguista. Aún así, si Santi Denia lo cree oportuno y no es uno de los descartes en los próximos días, el excancerbero del Real Madrid disputará el Europeo sub'19 con la selección española.