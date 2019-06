Munir fue otra vez suplente con Marruecos y Venezuela cayó en cuartos

De nuevo, ayer fue el turno para cuatro malaguistas en sus respectivos compromisos internacionales. Como ya era de esperar, Munir volvió a ser suplente en la segunda jornada de la Copa África, en detrimento de Bono, portero del Girona. Si ya lo tenía difícil para jugar antes del evento, después de tomar la decisión de incorporarse más tarde a la concentración marroquí aún más.

Sí tuvieron participación en la victoria de Marruecos sobre Costa de Marfil (1-0) Amrabat y En-Nesyri. Precisamente fue el «9» con pasado blanquiazul el que anotó el tanto del triunfo, que coloca a su selección, y a la del meta Munir, con seis puntos tras dos encuentros y clasificada para los octavos de final.



Venezuela, eliminada

Peor suerte tuvieron los jugadores del Málaga CF que disputaron ayer por la noche los cuartos de final de la Copa América con Venezuela. El combinado vinotinto dirigido por Dudamel cayó eliminado por la Argentina de Messi y se vuelve para casa tras haber hecho un digno papel.

El lateral diestro Roberto Rosales fue el único blanquiazul que partió en el once titular. Por su parte, Mikel Villanueva no pudo ni sentirse en el banquillo debido al proceso de varicela que atraviesa y Juanpi Añor no tuvo minutos en la eliminación del combinado venezolano.