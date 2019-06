Víctor acaba hoy contrato con el Málaga CF con la duda de su continuidad

En las oficinas de Martiricos no se ha dejado de trabajar desde que se certificase el no ascenso del conjunto blanquiazul a Primera División. En cambio, han pasado quince días desde aquella noche y las incógnitas de cara a la próxima temporada no dejan de crecer.

Todo el mundo sabe cómo van las cosas de palacio, pero también es comprensible los nervios de la afición por saber más detalles sobre la configuración de su equipo de cara a la próxima campaña. Además, también pasa a ser de gran importancia cumplir con los tiempos para llegar a la pretemporada con las ideas lo más claras posibles. Hay muchos rivales que empezarán a trabajar en los próximos días. El Málaga CF, por su parte, debe todavía asentar los cimientos de su nueva estructura.

Pero aunque la incertidumbre aceche, hace ya algunos días que desde el propio club se está pidiendo sosiego y tranquilidad para seguir trabajando y poder llevar a buen puerto las negociaciones que seguramente ya estén en marcha y también todas las que faltan por completar.

De todos los temas que están en la palestra, probablemente el que más preocupa y el que debería resolverse lo antes posible tiene a Víctor Sánchez del Amo como protagonista. Después de dos semanas sin ninguna novedad, aunque con reuniones y negociaciones de por medio, hoy, 30 de junio, concluye el contrato que firmó el entrenador madrileño cuando aterrizó en la capital costasoleña para ocupar el puesto de Muñiz.

El puesto de entrenador es la punta del iceberg, es la cara visible de todo un staff técnico. Por ello, no depende solo de un nombre, o incluso de un equipo técnico. De la continuidad de Víctor o la llegada de cualquier otro técnico dependerá el mercado de fichajes, que se antoja largo y complicado para la entidad de Martiricos. Largo sobre todo porque, hasta el momento, y aunque haya movimientos que parecen estar ya definidos solo a espera del comunicado, no hay ninguna baja oficializada.

El principal escollo con el que se está topando el Málaga CF en este aspecto es hacer un proyecto atractivo con los recursos económicos con los que cuenta. Víctor ya sabe cuáles son los límites que tiene la entidad al no haber logrado consumar el ascenso. Hay muchas salidas de jugadores que confirmar y, según el rendimiento monetario que aporten, se podrá confeccionar un tipo de plantilla u otro. Pese a estas dificultades, la intención de Caminero y de todo el equipo directivo es que el club malacitano comience la campaña 2019/2020 como firme candidato al ascenso a Primera.



Los rivales se mueven

El tiempo apremia en los equipos de Segunda División que aspiran a volver a la categoría reina en la próxima temporada. Aquí, el Málaga CF va tarde.

Una vez arranque el mes de julio, el mercado de fichajes alcanzará su punto álgido. No obstante, en estos últimos días equipos como Deportivo o Las Palmas ya han comenzado sus primeros movimientos. También recién descendidos como el Rayo Vallecano, Huesca o el Girona. Los gallegos han incorporado a Borja Galán y Lampropoulos, por parte de los canarios, Fidel abandona el Elche rumbo a la isla. Por el momento, quien mejor está fichando es el Girona, que se ha hecho con los cotizados servicios de Pablo Maffeo o Marc Gual.