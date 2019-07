Movimiento en las taquillas de La Rosaleda en el primer día de venta de abonos

Los primeros seguidores blanquiazules ya se han acercado por las taquillas del Estadio La Rosaleda para renovar o sacar su nuevo abono de cara a la temporada 2019/2020. Hay que recordar que estas operaciones se pueden hacer de forma online (con un 5% de descuento), aún así, durante toda la mañana ha habido movimiento en los aledaños de Martiricos. En torno a 5.000 aficionados tenían activada la renovación automática.



El plazo para renovar y obtener nuevos carnés comienza hoy lunes 1 de julio y se mantendrá hasta el 21 de es mismo mes, con ese descuento ya comentado vía Internet. Después, los días 22, 23 y 24 estarán reservados para el cambio de asientos y el día 25 ya se pondrán a la venta los abonos restantes.



El jeque Al-Thani ha hecho acto de presencia en su red social favorita para que los empleados del club den agua fría y sombrillas para proteger del sol a los aficionados que hacen cola en La Rosaleda para adquirir sus abonos.





Good Morning Malaga CF Staff

Please give all the fans cold water and make umbrellas for our fans

to cover heat of the sun ?? #TeQuieroMálaga #FamiliaMalaguista #Málagacf #Málaga pic.twitter.com/skA0IPhnct