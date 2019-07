Al-Thani despide a Rafa Gil por Twitter

Lío a la vista en la cantera blanquiazul. Al Thani volvió a hacer acto de presencia en Twitter para contestar a un aficionado que le pedía la destitución de Rafa Gil como director de la cantera. Y el catarí no dudó en responder en su red social favorita y dijo que el de Tolox ya no formaba parte del club: "Ya no trabaja con nosotros".





His already not working with us — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 2 de julio de 2019

Everyone he will know soon — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 2 de julio de 2019

El pasado sábado, este periódico ya informó de las discrepancias existentes entre Rafa Gil y otros directivos de la entidad de Martiricos por el nombre del nuevo entrenador del Atlético Malagueño. Gil tenía encaminada la contratación de Alberto González, mientras que otras voces del club tenían a Sergio Pellicer como candidato número uno para el banquillo del filial. En esas, y tras esta respuesta de Al-Thani, parece que los días en el cargo del todavía director de La Academia están contados. Si nada se tuerce, y el interés del Jaén no complica la negociación, Pellicer se hará cargo del segundo equipo blanquiazul en los próximos días.Esta disputa por la elección del técnico del filial parece haber roto definitivamente la relación entre Rafa Gil y los rectores de la entidad. En otro comentario posterior de Al-Thani en Twitter, el catarí anunció que pronto se conocerá el nombre del sustituto. Eso sí, de momento no hay nada firmado y el toloxeño sigue en su puesto realizando las labores de director de La Academia hasta una posible comunicación oficial.