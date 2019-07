Luis Muñoz espera que el Málaga le dé una oportunidad

En el extenso listado de jugadores que el Málaga CF tiene con contato en vigor está Luis Muñoz. Vuelve al plantel de la entidad de Martiricos después de estar cedido en el Córdoba durante la última campaña. Criado en la cantera malaguista, logró debutar en el primer equipo en la máxima categoría y después ha estado cedido en Córdoba y Lugo, allí ha disputado 38 encuentros.

Muñoz fue entrevistado ayer en Cope Málaga y afirmó querer quedarse en el conjunto costasoleño. «Espero que este año el Málaga me dé la oportunidad de poder demostrar que puedo jugar aquí. La temporada pasado no me dejaron entrenar con el grupo. Yo tengo contrato y espero seguir y ascender con el equipo a Primera», comentó el central.

El club no se ha puesto en contacto con él, pero sí con su representante. Sea como fuere, Luis Muñoz es conscinete de la realidad del equipo y sabe que el verano va a ser largo.

Durante la pasada temporada, el central tuvo que enfrentarse al equipo que le ha visto crecer en el nuevo Arcángel cordobés. «Es la primera vez que me enfrentaba a ellos y fue un poco raro. Me supo amargo, pero el fútbol es de profesionales y se dio así la circunstancia», destacó Luis Muñoz.