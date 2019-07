El Málaga mira al mercado de Segunda y de Segunda B

El Málaga CF de la temporada 2019/2020 todavía no cuenta con ningún fichaje, además de la renovación del técnico, Víctor Sánchez del Amo.

El Málaga CF de la temporada 2019/2020 todavía no cuenta con ningún fichaje, además de la renovación del técnico, Víctor Sánchez del Amo. LFP

Los ojeadores del club han realizado un minucioso seguimiento desde el pasado mes de enero a los cuatro grupos de la 2ªB y a todos los jugadores que acabaron contrato este mes de junio en LaLiga 123.

El Málaga CF trabaja ya a marchas forzadas en la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada 2019/2020. Las limitaciones económicas y el gran número de jugadores con contrato en vigor mediatizan los movimientos de un Málaga que por ahora ha renovado a Cifu y ha logrado la desvinculación de Miguel Torres, de Lacen y de Brezancic, que a última hora de la tarde de ayer hizo oficial el club que se va al Partizan de Belgrado, como ya se sabía desde hace varias semanas. A partir de ahí, el futuro de Jony está en el Lazio romano, pero esta operación no es todavía oficial.

El caso es que en los despachos de Martiricos se avanza a buen ritmo escrutando las mejores opciones que hay en el mercado aprovechando todo el trabajo realizado en los meses previos. Y es que el equipo de trabajo de la dirección deportiva encabezada por José Luis Pérez Caminero lleva desde enero con un doble plan de actuación en función de si el Málaga CF lograba el ascenso a la Liga Santander o se quedaba (como por desgracia ha ocurrido) en LaLiga 123.

No hay estadio andaluz de Segunda División B en el que no haya estado esta pasada temporada un ojeador del Málaga CF buscando posibles fichajes para este verano. También se ha viajado para ver partidos de otros grupos de la categoría de bronce. Tampoco hay un solo jugador de LaLiga 123 que acabara contrato este pasado 30 de junio que no esté apuntado en la lista del equipo de trabajo de la dirección deportiva malaguista.

Fue un trabajo preventivo a la espera de que se concretara el futuro deportivo del equipo. Un plan de trabajo con más dinero y más ambicioso para tratar de tener el hipotético retorno a Primera lo más tranquilo posible y otro más austero por las limitaciones económicas de seguir en la división de plata, pero muy ambicioso también en lo deportivo (que es el que está ahora en marcha) para que el objetivo del ascenso vuelva a ser una realidad de cara al próximo curso.

Víctor tiene la última palabra

Desde que Víctor Sánchez del Amo confirmó la pasada semana su continuidad en el banquillo malaguista, club y staff técnico se han puesto manos a la obra con una lista de más de 80 jugadores en todas las demarcaciones del campo, la mayoría de ellos que han jugado esta última campaña en Segunda División B y en LaLiga 123, aunque también hay alguno de Primera, que están libres este verano para fichar por cualquier club.

El Málaga CF no quiso hacer ningún movimiento mientras Víctor se pensaba si renovaba o no para que todos los jugadores que lleguen en este mercado estival sean del agrado del técnico madrileño, que una vez ha dado el «ok» a su continuidad ya conoce esa amplia lista de candidatos para cada puesto y ha colocado su orden de preferencias.

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, el Málaga tratará de avanzar esta semana en llegar a acuerdos con jugadores para que en el momento en el que las circunstancias económicas lo permitan puedan anunciarse como nuevos refuerzos.