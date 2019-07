Sin fichajes a una semana del inicio de la pretemporada

José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Málaga CF, y sus ayudantes trabajan a toda prisa y en silencio para acelerar la planificación de la plantilla blanquiazul. La prioridad en estos momentos, después de cerrar la continuidad de Víctor Sánchez del Amo, es buscar una salida a jugadores que no puede mantener el Málaga CF o que no cuentan para el míster madrileño. Pero lo cierto es que a una semana para el regreso al trabajo de la plantilla blanquiazul (15 de julio) aún no hay ninguna incorporación oficial.

Ya es sabido que el verano que tiene por delante la dirección deportiva para cuadrar cifras y formar una plantilla competitiva que aspire al ascenso va a ser muy duro. Lo primero es seguir trabajando en las salidas y descargar la masa salarial para ajustarla a lo exigido por la LaLiga. Tras la marcha de Jack Harper, Miguel Torres, Lacen y Brezancic, los siguientes movimientos en forma de bajas deben producirse en los próximos días.

En el Málaga CF son conscientes que en este mercado estival será de vital importancia acertar con los fichajes que lleguen a Martiricos. El presupuesto ajustado para incorporaciones hace que Caminero deba hilar muy fino y tener seguridad en cada gasto que se haga, de ahí que los fichajes puedan tardar en llegar e incluso algunos de ellos puedan llegar con la liga ya empezada, como ocurrió el año pasado con jugadores como N'Diaye o Blanco Leschuk. Precisamente, en estos jugadores se está trabajando para intentar verlos vestidos de blanquiazul alguna campaña más, pero no será fácil. El club hará un esfuerzo para que el mediocentro senegalés cumpla su segundo año de cesión en Málaga. Víctor lo ve como una pieza diferencial para optar de nuevo al ascenso. Con el ariete argentino, la entidad de Martiricos también intentará negociar con el Shakhtar Donetsk una nueva cesión, no obstante, el «Tiburón» termina contrato en 2020 y el club ucraniano prefiere un traspaso que podría ser inalcanzable para el Málaga. La voluntad del jugador de seguir en la Costa del Sol puede ser determinante para su continuidad.

El plantel blanquiazul bajo las órdenes de Víctor regresará al trabajo el próximo lunes, 15 de julio, con las pruebas médicas y a partir de ahí echará a rodar una pretemporada que se desarrollará mayoritariamente en la provincia costasoleña (Algeciras y Mallorca son ya los primeros rivales confirmados para los amistosos de preparación del curso). El mayor inconveniente con el que se puede encontrar el entrenador blanquiazul es, sin duda, el de trabajar empezar a trabajar con una plantilla que distará mucho de la que tendrá tras el cierre del mercado el 2 de septiembre, tras tres jornadas de liga disputadas. De momento, no hay ningún fichaje oficializado, y tendrán que llegar, y muchos, para cubrir necesidades y paliar las salidas que se seguirán produciendo conforme avance el mercado.

Tebas habló del Málaga CF



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, habló ayer sobre la situación actual del Málaga en una conferencia ofrecida en el Instituto Andaluz del Deporte, donde estuvo presente el consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda. El máximo mandatario de la LFP se refirió precisamente a los grandes ajustes que tendrá que hacer el Málaga en su plantilla para adaptarse al nuevo presupuesto. «Hay que estar tranquilos, el Málaga CF venderá jugadores, seguro que encuentra una solución. Queda tiempo, hay otros equipos en esas circunstancias. Venderá jugadores y se resolverá el problema. Muchos clubes no han recuperado la categoría en el primer año y han tenido que hacer lo mismo, y todos lo han resuelto», aseguró.