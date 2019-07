Harper: "Desde principios de temporada tenía claro mi destino"

Jack Harper hizo ayer en su presentación oficial como jugador del Getafe unas declaraciones que no han sentado nada bien en el malaguismo y que da que pensar acerca de su rendimiento en sus últimos meses en el conjunto blanquiazul. «Desde el principio de la pasada temporada tenía claro mi destino, el Getafe es un gran club. A principios de temporada me llamó Bordalás y desde entonces sentí el interés. También me llamó a final del curso», dijo el escocés. Con estas palabras, Harper deja claro que mientras el Málaga se jugaba el ascenso a Primera División, él ya tenía su futuro resuelto con la entidad azulona y su cabeza no estaba centrada en el objetivo de los de Martiricos.