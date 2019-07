Blanco Leschuk presiona al Shakhtar para volver

Gustavo Blanco Leschuk quiere volver a jugar la próxima temporada de blanquiazul a toda costa y el Málaga CF hará todo lo posible para que eso ocurra. La primera opción del delantero argentino es vestir de nuevo la camiseta del equipo de La Rosaleda y está presionando, y mucho, al Shakhtar Donetsk para que llegue a un entendimiento económico con el club de Martiricos y regresar así a la Costa del Sol.

El ariete titular del Málaga en esta pasada temporada ya se encuentra haciendo la pretemporada con el conjunto ucraniano -ya marcó un tanto en su primer amistoso- pero sabe que la competencia allí es muy alta y que no tendrá mucho protagonismo con jugadores por delante como Júnior Moraes o el nigeriano Kayode. Así las cosas, el «Tiburón» ha pedido a los dirigentes del club de Donetsk a través de su agente salir del club, y su destino preferido es Málaga.

No obstante, la operación no es sencilla de abordar por parte de los rectores de Martiricos y serán necesarias muchas conversaciones para rebajar las pretensiones iniciales de la entidad ucraniana y reducir el coste o lograr una nueva cesión. Al delantero sudamericano le resta un año de contrato allí y los mandatarios del Shakhtar pretender cobrar por un traspaso que el Málaga a día de hoy no puede asumir.

En esas, Blanco Leschuk y su entorno han comenzado a presionar para que el Shakhtar y el Málaga alcancen un acuerdo y pueda volver a jugar de local en La Rosaleda. Todas las partes son conscientes que el club costasoleño no puede fichar al jugador mediante una compra en las condiciones que exigen los ucranianos y el jugador ya ha pedido por activa y por pasiva que busquen la fórmula para que la operación fructifique.

La mejor opción para el Málaga CF es la de conseguir una nueva cesión y así evitar pagar por un traspaso, pero al estar en su último año de contrato el Shakhtar exige una compensación económica para que el jugador, muy del agrado de Víctor Sánchez del Amo, llegue de nuevo a las filas blanquiazules.

Cláusula de compra inabordable

El Málaga y el Shakhtar Donetsk acordaron hace un verano la cesión del argentino por una temporada, y en ese pacto se firmó una opción de compra de 2,5 millones de euros para que la entidad blanquiazul pudiera hacerse con la propiedad del jugador, algo que está totalmente descartado que se haga por la nueva realidad económica del club en su segunda temporada en LaLiga 123. Por tanto, las únicas opciones que existen para que Blanco Leschuk recale de nuevo en el equipo albiazul es en forma de préstamo a través de un traspaso por una cantidad muy inferior a los 2,5 millones pactados en esa posibilidad de compra.

Hace una semana, el padre del propio jugador ya comentó en una entrevista en Ser Málaga que «Gustavo quiere salir y jugar en Málaga». Por tanto, ante el claro interés del jugador y el Málaga por volver a encontrarse, serán las pretensiones del Shakhtar las que decidirán si puede ser de nuevo el delantero referencia blanquiazul.