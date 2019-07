El Málaga CF pone en el mercado a Juankar

Con la salida de Brezancic y la posible de Fede Ricca, el lateral zurdo quedaría casi desierto.

La dirección deportiva del Málaga CF, con José Luis Pérez Caminero a la cabeza, sigue trabajando a destajo en la reestructuración de la plantilla para amoldarla al nuevo presupuesto en esta segunda temporada en la categoría de plata del fútbol español. En esas, lo primordial ahora mismo es proseguir con la «operación salida» para continuar liberando masa salarial del plantel y cumplir con los requisitos que exigirá LaLiga -todavía no se conoce la cifra exacta del límite salarial-.

Caminero y sus ayudantes continúan buscando acomodos a jugadores importantes que el Málaga no puede mantener por su alta ficha y, en ese proceso de aligerarla plantilla, este periódico ha podido saber que uno de los que tienen papeletas para salir es Juankar, uno de los capitanes del equipo blanquiazul.

Al club de Martiricos le encantaría contar con él, su nivel y su compromiso no son ningún problema, sin embargo, el galgo madrileño tiene una de las fichas más altas de la plantilla y desde la dirección deportiva no ven con malos ojos buscarle acomodo. Juankar, capitán, siempre ha estado implicado, aunque a veces sus múltiples lesiones no le han dejado demostrarlo sobre el césped, y el único motivo para que el lateral zurdo pueda salir del conjunto blanquiazul es su salario. Así las cosas, la dirección deportiva ya trabaja para encontrarle destino, aunque tampoco se descarta que continúe vistiendo de blanquiazul si no se encuentra un conjunto apropiado.

Juankar, con contrato hasta 2021, tiene ya experiencia de sobra en Primera y su velocidad, desborde y polivalencia puede llamar la atención de equipos que quieran contar con él. No se descarta ningún escenario: una salida en forma de traspaso, una cesión o incluso que finalmente se quede en Málaga.

A priori, este jugador era uno de los que parecía fijo en la plantilla del Málaga CF 2020/2021, pero si se concreta este movimiento, Caminero y sus ayudantes tendrán que peinar el mercado para reforzar el lateral izquierdo, sobre todo si también termina saliendo Fede Ricca, otro jugador con una ficha casi imposible de mantener con la nueva realidad del club.

Días atrás, Brezancic ya salió traspasado por una pequeña cantidad al Partizan serbio. Si a esta baja se unieran las de Juankar y Fede Ricca, todavía por concretar conforme avance el mercado, el único jugador de toda la plantilla que podría actuar en el lateral zurdo sería el polivalente Diego González. Además, la marcha del madrileño y el uruguayo supondría la pérdida de otros dos capitanes y hombres fuertes en el vestuario local de La Rosaleda.

La «operación salida», por tanto, es primordial para que el Málaga siga avanzando en su configuración de la plantilla para la próxima temporada. Hasta que no terminen de salir los jugadores necesarios para ajustar el límite salarial que impondrá LaLiga no se podrán terminar de concretar operaciones avanzadas en el plano de las llegadas. Ya han salido en los últimos días de manera oficial Miguel Torres y Lacen, desvinculados en su último año de contrato; Brezancic, traspasado al Partizan, y de manera oficiosa Jony Rodríguez, que ya posó con la bufanda del Lazio en su llegada a Roma, algo que no gustó demasiado al jeque Al Thani, como ya dejó claro el jueves por la tarde a través de Twitter. Y a estos jugadores tendrán que unirse en los próximos días y semanas otros tantos cuya marcha, a través de cualquier fórmula, es necesaria para cuadrar cuentas. Los Rosales, Michael Santos, Keko, Juanpi Añor y alguno que otro más con cartel en Primera deben abandonar el barco para dejar sitio a los nuevos fichajes blanquiazules que deberán intentar el ascenso.

En definitiva, el Málaga CF y su dirección deportiva continúan llevando a cabo una laboriosa tarea en el aspecto de salidas en este periodo estival de fichajes, que ahora suma a Juankar a la larga lista de transferibles.