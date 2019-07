El jeque Al-Thani deshace el trabajo de Caminero

Si de ya por sí los movimientos del Málaga CF en este mercado estival de fichajes están siendo muy pocos, el máximo dirigente de la entidad blanquiazul se está encargando de bloquearlos no autorizándolos con su firma y cuestionándolos a través de las redes sociales. Y es que Abdullah Al-Thani continúa utilizando Twitter, su altavoz favorito, para emitir comunicados en nombre del club de Martiricos.

En las últimas semanas,el jeque ha lanzado varios mensajes con los que ha paralizado, o ha tratado de paralizar, las operaciones que se están desarrollando en los despachos de la dirección deportiva. Algunas de ellas parecían ya finalizadas, como el traspaso de Jony al Lazio. Desde Italia esperan estupefactos novedades y la aprobación del presidente. El jugador asturiano, cedido la pasada temporada en el Alavés, debía haber pasado el reconocimiento médico con el conjunto romano el jueves. El proceso quedó en stand by tras un polémico tuit de Al Thani.

Pese a todo, en la entidad «biancoceleste» esperan que la incorporación oficial de Jony finalice en breve. En el Lazio tienen la conciencia tranquila de haber actuado paso a paso y conforme a las reglas. Tal es así, que el estudio legal que asesora al club se ha ocupado personalmente de revisar el caso y confían en poder resolverlo en el curso de los próximos días.

Si todo se mantiene acorde a la organización de la entidad romana, el lunes por la mañana Jony pasará las pruebas físicas y por la tarde se reunirá con el resto de sus nuevos compañeros.

Ésta es otra de las triquiñuelas del jeque para, en teoría, sacar un mayor rédito económico al futbolista asturiano. Pero cabe destacar que Al-Thani ya tuvo opción de arañar al menos 2,5 millones de euros por él, el traspaso al Alavés estaba a punto de cerrarse, pero a última hora la propiedad no aceptó la propuesta y ahora ha perdido ese dinero. Salvo que el rumbo de los hechos cambie inesperadamente, Jony seguirá su camino en la Serie A italiana sin que el Málaga reciba compensación económica.

Algo muy parecido está pasando con Ontiveros. Las negociaciones con el Villarreal están cerradas para que el marbellí pase a formar parte del submarino amarillo. Pero, en última instancia, la operación depende del jeque, que tampoco ha firmado porque quiere más dinero (como con Jony en el pasado mercado invernal).

Siempre a través de Twitter, Al Thani ya avisó hace unos días que la cláusula de Ontiveros se mantenía en 15 millones. No obstante, las conversaciones en torno al traspaso están fijadas en aproximadamente 7,5 millones, cifra que el Villarreal pondría sobre la mesa para el extremo marbellí. El problema es que no se sabe cuánto tiempo está dispuesto el Villarreal a esperar por la firma del jeque. Si no llega la rúbrica y después no aparece otro comprador, la situación se volverá dramática, porque la realidad de la entidad de Martiricos obliga a acelerar este tipo de procesos para empezar a armar el proyecto de la nueva temporada.

Club bloqueado



La dirección deportiva del Málaga CF está atada de pies y manos. El trabajo de los últimos meses José Luis Pérez Caminero y su equipo se ve paralizado por la pasividad del jeque. Aún así, en la jornada de ayer Caminero se dejó ver en un amistoso entre Leganés y Rayo Vallecano. Leganés y Málaga han forjado buenas relaciones en las últimas temporada con las llegadas de En-Nesyri, Recio, Santos o Koné a Butarque. Ahora, los madrileños parecen interesados en Rosales y en una posible operación se podría incluir el pase del lateral ucraniano Kravets a La Rosaleda.

Pero el problema del bloqueo del jeque es no afecta solo al primer equipo, que es la cara visible y el responsable de reflotar gran parte de la entidad. En La Academia siguen aparentemente sin director deportivo después del despido, vía Twitter, del jeque a Rafa Gil. En cambio, el de Tolox sigue acudiendo con normalidad a su puesto de trabajo, aunque su futuro esté más próximo al Real Jaén junto con Alberto González que en la cantera. A Gil le queda un año de contrato y sigue a la espera de una confirmación, más allá de un mensaje a través de redes sociales, para abandonar su despacho en Martiricos.

Ni el primer equipo, que empieza mañana la pretemporada, ni La Academia saben a ciencia cierta qué será de ellos en los próximos meses.Una situación complicada que solo el jeque puede solucionar.