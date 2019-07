Adrián: "Cuanto antes se pueda ir planificando es mejor para crear un grupo y una idea de juego"

Adrián, capitán del Málaga CF, atendió a los medios de comunicación en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte de Málaga de la Ciudad Deportiva Carranque en el primer día de trabajo de pretemporada. Además de valorar su situación personal, el centrocampista blanquiazul instó a la directa a acelerar la planificación para formar cuanto antes la plantilla que deberá intentar el ascenso a LaLiga Santander. "Cuanto antes se pueda ir planificando es mejor porque genera más ilusión en el vestuario y en la afición. En el plano deportivo es mejor para crear un grupo y una idea de juego para la liga. A quién le toque esa responsabilidad de llevar adelante esas cosas tiene que entender que estamos a un mes de que empiece la liga", afirmó.

Sobre la situación actual de Ontiveros, que hoy inició la pretemporada con el resto de sus compañeros Adrián quiso ser muy claro: "No he hablado con él sobre su posible salida. Es verdad que existe algo ahí. Ontiveros es importante para nosotros. El club no lo va a dar a un precio regalado pero si llegan a un acuerdo es una cantidad de dinero que nos viene bien".

Adrián fue preguntado por su futuro, pero no quiso entrar a valorar su continuidad, ya que está centrado en lo que está por venir en esta pretemporada. "No me planteo mi futuro, hay que llegar aquí con la mente abierta. Soy uno de los capitanes del equipo y tengo dos años más de contrato, a partir de ahí no sé qué va a pasar", aseguró el centrocampista madrileño.

También tuvo palabras de agradecimiento para la afición, que ya ha superado la barrera de los 10.000 abonados. "Somos el equipo de Segunda con más abonados, eso demuestra el compromiso. Demuestran que están a la altura", aseveró.

Por último, tuvo buenas palabras para Víctor tras su gran trabaja el pasado curso: "Hizo las cosas bien el tramo que estuvo con nosotros. Es importante que esté alguien que conoce las bases del equipo y tenga claro lo que necesita. Facilitará la planificación".