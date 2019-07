Los fichajes aguardan la salida de Ontiveros

El Málaga CF y su dirección deportiva tienen muy encaminados varios fichajes que no podrán concretarse definitivamente hasta cerrar diversas salidas, sobre todo la de Javier Ontiveros al Villarreal. El traspaso del marbellí hacia el conjunto castellonense debe dejar en las arcas de Martiricos en torno a 7,5 millones de euros, a día de hoy necesarios para aumentar el presupuesto y certificar la llegada de jugadores con los que ya se tiene un acuerdo o está muy cerca de producirse.

En la tarde del martes, este periódico informó de que el Málaga y el Mallorca ya habían alcanzado un entendimiento para la cesión del gaditano Juan Diego Molina Martínez, más conocido como Stoichkov, para que vista de blanquiazul el próximo curso. Esta operación tiene incluso el «OK» de Al Thani. Además del mediapunta perteneciente al conjunto bermellón, diversos medios locales han apuntado el nombre de otros jugadores que están encima de la mesa y cuya incorporación está encarrilada, siempre y cuando se progrese en la «operación salida» y el propietario de la entidad dé el visto bueno a los movimientos realizados desde la dirección deportiva con José Luis Pérez Caminero a la cabeza.

Entre esos jugadores que parece que están a un paso llegar a la Costa del Sol figuran los nombres de David Rodríguez, que está libre y cuya incorporación está avanzada; Álex Pérez, que se encuentra también sin equipo tras rescindir su contrato con el Sporting de Gijón y José Luis Lazo, jugador propiedad del Getafe que desde hace días apunta a convertirse en el posible recambio del propio Ontiveros.

Con todos estos ya existe o está muy cerca de producirse un acuerdo para que porten la elástica albiazul la próxima campaña, pero hasta que no se agilicen las salidas y se aligere la masa salarial de la plantilla no podrán hacerse oficiales. El riesgo que corre el Málaga en todos estos casos es que mientras no haya una firma y su fichaje no sea oficial estos jugadores seguirán en el mercado y a la vista de otros equipos que puedan requerir de sus servicios. Sin duda, en este mercado tan competitivo e igualado de Segunda División, el conjunto blanquiazul debe andar con la mayor celeridad posible para cerrar las incorporaciones encaminadas y que los futuribles no se cansen de esperar y opten por otras opciones.

Sin acuerdo por Ontiveros



De momento, la salida del jugador marbellí, que parecía hecha hace unos días rumbo a Villarreal, sigue sin definirse. Los clubes no terminan de alcanzar un acuerdo definitivo por el jugador y la operación lleva varios días sin dar el paso que concluya con la venta de Ontiveros al conjunto amarillo por unos 7,5 millones de euros.

La dirección deportiva del Málaga tenía un acuerdo encaminado con el Villarreal, pero los términos del mismo no eran del agrado de Al Thani, que frenó la operación y ahora exige a la entidad castellonense obtener una opción de recompra ventajosa de solo un millón de euros más del montante del traspaso- tras la primera temporada del extremo vestido de amarillo- y mantener el 50% de la propiedad de jugador, para asegurarse así una buena cantidad en caso de que el Villarreal lo vendiera en el futuro.

El dirigente catarí está molesto con el club groguet por el pago de la cláusula de Pablo Fornals sin llegar a un acuerdo y por operaciones pasadas como el traspaso de Castillejo y Samu García por un precio muy ventajoso para la entidad presidida por Fernando Roig. Así las cosas, Al Thani ha decidido tensar la cuerda para sacar el mayor rédito posible del pase de Ontiveros, lo que puede alargar en demasía el cierre de la operación y echar por tierra operaciones que están cerca de cristalizar. A 30 días del inicio liguero, Víctor Sánchez del Amo aún no cuenta con ninguna cara nueva.