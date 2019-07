Inés Fernández y Noelia Gil serán las porteras del Málaga Femenino

Tras la salida de Chelsea, el Málaga CF Femenino ha reforzado su portería anunciando dos fichajes de gran calidad, Inés Fernández y Noelia Gil, dos porteras con dilatada trayectoria. El club sigue apostando por nuevas jugadoras tras los primeros fichajes de Carol González y Ayano Dozono.

Inés Fernández, guardameta de 22 años nacida en Bruselas, cuenta con una gran experiencia a nivel internacional. Desde los 12 años comenzó su trayectoria y a los 13 fichó por el RSC Anderlecht donde ha crecido hasta conseguir la titularidad en el primer equipo. También ha sido internacional defendiendo la selección belga en la categoría sub 19.

La madrileña Noelia Gil de 25 años, es el otro fichaje para la portería blanquiazul. La guardameta procede de Primera División con el Sevilla FC, con el que ha estado año y medio. Noelia cuenta con una gran trayectoria bajo palos, ya que ha jugado durante 15 temporadas en el Atlético de Madrid y un año y medio en Tenerife. Con la selección española consiguió el Europeo Sub 17 y dos campeonatos de España en categoría sub 18 y dos subcampeonatos sub 16.